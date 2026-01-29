Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
29 января 2026 в 15:06

Президент ОАЭ рассказал, как страна будет развивать отношения с Россией

Президент ОАЭ: Эмираты настроены на укрепление отношений с Россией

Мухаммед бен Заид Аль Нахайян Мухаммед бен Заид Аль Нахайян Фото: kremlin.ru
Объединенные Арабские Эмираты нацелены на укрепление отношений с Россией, заявил президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. По его словам, которые приводит РИА Новости, Абу-Даби намерен осуществить цели партнерства в интересах обеих стран.

Мы настроены на укрепление этих отношений и реализацию целей развития и партнерства в интересах обеих стран, — сказал Аль Нахайян.

Ранее российский лидер Владимир Путин во время переговоров с президентом ОАЭ заявил, что создание независимого палестинского государства является залогом мира на Ближнем Востоке. По его мнению, оно сосуществовало бы в безопасности с Израилем.

Кроме того, Путин отметил, что Россия ценит вклад ОАЭ в проведение обменов с Украиной. Также речь идет о посредничестве в организации контактов по разрешению кризисной ситуации.

В свою очередь Аль Нахайян выразил признательность Путину за радушный прием. Он также отметил высокий уровень гостеприимства российского лидера. До этого представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин и шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян обсудят вопросы двустороннего сотрудничества в ходе рабочего завтрака.

