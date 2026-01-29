Жена Бруклина Бекхэма может получать от отца $1 млн в месяц Никола Пельтц может получать от отца-миллиардера $1 млн каждый месяц

Жена Бруклина Бекхэма, 31-летняя Никола Пельтц, может получать ежемесячное пособие в размере $1 млн (76,2 млн рублей) от своего отца, миллиардера Нельсона Пельтца, сообщает Daily Mail. По данным издания, эта сумма значительно отличается от финансовой поддержки, которую получает от своей семьи ее супруг, что якобы стало еще одним камнем преткновения между кланами.

В подкасте «Отдых — это развлечение», опубликованном на YouTube, журналистка Марина Хайд утверждала, что миллиардер прямо заявлял о ежемесячных «карманных расходах» для дочери. При этом Бекхэмы, по слухам, также поддерживают сына, но более скромными суммами, надеясь на его независимость. Инсайдер издания Page Six, однако, опроверг информацию о многомиллионных пособиях от Пельтца, назвав ее сфабрикованным слухом.

Ранее Бруклин направил своим родителям официальное юридическое уведомление. В нем говорится, что супруги Бекхэм теперь могут связываться с ним только через своих адвокатов. Молодой человек принял это решение после публикаций в прессе. В этих материалах утверждалось, что он полностью находится под влиянием своей жены. Скандал разразился после того, как сын футболиста заблокировал родителей во всех соцсетях.