Громкий стон на корте стоил Соболенко очка Арбитр вмешалась в игру из-за криков Арины Соболенко на Australian Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенко лишилась очка в игре против украинки Элины Свитолиной из-за протяжного крика, сообщает «Чемпионат». Инцидент произошел в полуфинале Открытого чемпионата Австралии — 2026. Соболенко совершила сорванный удар и сопроводила его протяжным криком.

Несмотря на то что мяч попал в пределы корта, судья на вышке квалифицировала действия первой ракетки мира как помеху сопернице. Судейское вмешательство произошло в гейме на подаче Свитолиной. Арбитр посчитала, что звуковое сопровождение удара Соболенко препятствовало игре украинской спортсменки, и присудила очко 12-й ракетке мира.

Несмотря на потерю очка и временную паузу в игре, инцидент не повлиял на итоговый результат стартового отрезка матча. Соболенко сохранила концентрацию и уверенно завершила сет в свою пользу со счетом 6:2.

Ранее белорусская теннисистка стала новым амбассадором модного дома Gucci. Компания опубликовала ролик, в котором спортсменка позирует с ракеткой и в платье Primadonna, посвященное народной артистке СССР Алле Пугачевой.