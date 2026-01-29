Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 января 2026 в 15:34

Громкий стон на корте стоил Соболенко очка

Арбитр вмешалась в игру из-за криков Арины Соболенко на Australian Open

Арина Соболенко Арина Соболенко Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Белорусская теннисистка Арина Соболенко лишилась очка в игре против украинки Элины Свитолиной из-за протяжного крика, сообщает «Чемпионат». Инцидент произошел в полуфинале Открытого чемпионата Австралии — 2026. Соболенко совершила сорванный удар и сопроводила его протяжным криком.

Несмотря на то что мяч попал в пределы корта, судья на вышке квалифицировала действия первой ракетки мира как помеху сопернице. Судейское вмешательство произошло в гейме на подаче Свитолиной. Арбитр посчитала, что звуковое сопровождение удара Соболенко препятствовало игре украинской спортсменки, и присудила очко 12-й ракетке мира.

Несмотря на потерю очка и временную паузу в игре, инцидент не повлиял на итоговый результат стартового отрезка матча. Соболенко сохранила концентрацию и уверенно завершила сет в свою пользу со счетом 6:2.

Ранее белорусская теннисистка стала новым амбассадором модного дома Gucci. Компания опубликовала ролик, в котором спортсменка позирует с ракеткой и в платье Primadonna, посвященное народной артистке СССР Алле Пугачевой.

теннис
Арина Соболенко
матчи
Элина Свитолина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта судьба пропавших в Египте российских туристов
Японию заставили платить за шум от американских самолетов
Москалькова взяла на контроль очередное ЧП в Кузбассе
Первый тернер Сафонова оценил успехи игрока в «Пари Сен-Жермен»
Пленный «азовец» рассказал о жестоком приказе командования
Россиянин раскрыл детали перевозки восьми тонн кокаина из Венесуэлы
Олимпиада-2026: кто выступает от России, шансы на золото, условия участия
В Сети показали модифицированных «Тигров» с защитой от дронов
Песков ответил на вопрос о реакции Зеленского на повторное приглашение в РФ
Женщину госпитализировали с редким осложнением после простого укуса собаки
Олимпиада-2026: кто выступает от России — лучшие фото атлетов-участников
Отцы-основатели российского PR презентовали в Москве «Библию коммуникаций»
Бесконечный блэкаут: Зеленский погружает Украину в тотальную тьму
Огневой мешок и тысячи трупов: новости СВО к вечеру 29 января
«Селекция и травля»: в МИД РФ жестко ответили на санкции против журналистов
Убивший четверых полицейских на Украине был боевиком во время госпереворота
Ники Минаж похвасталась подарком от Трампа
Париж обозначил свое мнение по ядерной политике
Приглашение поиграть в футбол вывело школьника из комы
Раскрыт тайный смысл желания ЕС запретить весь импорт из РФ и Белоруссии
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.