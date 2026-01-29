«Мы очень надеялись»: в Екатеринбурге отменили концерт скандального комика

Концерт комика Нурлана Сабурова не состоится в Екатеринбурге, сообщили на странице мероприятия во «ВКонтакте». Отмечается, что выступление было запланировано на 3 февраля.

Мы очень надеялись на нашу встречу 3 февраля, но, к сожалению, возникли непреодолимые обстоятельства, по которым концерт не состоится в указанную дату, — написали на странице мероприятия.

Организаторы уточнили, что возврат средств за билеты произойдет автоматически. Также зрителям сообщили, что концерт перенесут на другую дату, о которой вскоре сообщат.

Отмечается, что после начала специальной военной операции России на Украине Сабуров долго не высказывался по этому вопросу, что вызвало недовольство у многих людей. В какой-то момент он все же решил нарушить молчание и начал шутить о политической обстановке в России и мире.

В октябре Сабуров не стал отрицать, что у него есть третий ребенок. Во время шоу его коллега Эмир Кашоков начал шутить о том, что Сабуров сдает свой огромный дом жене и трем детям. Комик отреагировал на подколы смехом и не стал опровергать или подтверждать слухи.