Комик Сабуров косвенно подтвердил рождение третьего ребенка

В новом выпуске YouTube-шоу «Что было дальше?» комик Нурлан Сабуров не стал отрицать, что у него есть третий ребенок. Во время шоу его коллега Эмир Кашоков начал шутить о том, что Сабуров сдает свой огромный дом жене и трем детям.

Комик отреагировал на подколы смехом и не стал опровергать или подтверждать слухи. По официальной информации, у Сабурова и его супруги Дианы двое детей: дочь Мадина и сын Тагир.

В сентябре 2023 года в СМИ начали циркулировать слухи о возможном пополнении в семье известного комика. Однако официального подтверждения этой информации не последовало. Супруги стараются не раскрывать подробности личной жизни перед публикой.

