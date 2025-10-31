Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 14:13

Комик Сабуров косвенно подтвердил рождение третьего ребенка

Нурлан Сабуров Нурлан Сабуров Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

В новом выпуске YouTube-шоу «Что было дальше?» комик Нурлан Сабуров не стал отрицать, что у него есть третий ребенок. Во время шоу его коллега Эмир Кашоков начал шутить о том, что Сабуров сдает свой огромный дом жене и трем детям.

Комик отреагировал на подколы смехом и не стал опровергать или подтверждать слухи. По официальной информации, у Сабурова и его супруги Дианы двое детей: дочь Мадина и сын Тагир.

В сентябре 2023 года в СМИ начали циркулировать слухи о возможном пополнении в семье известного комика. Однако официального подтверждения этой информации не последовало. Супруги стараются не раскрывать подробности личной жизни перед публикой.

Ранее комик Михаил Галустян рассказал, что развод с женой Викторией не повлиял на его отношения с дочерьми. Официально развод был оформлен в апреле 2025 года, хотя фактически отношения прекратились в прошлом году. Артист отметил, что девочки остаются с ним на связи и он активно участвует в их жизни и поддерживает их. Каждую неделю Галустян отправляет дочерям деньги на карманные расходы, а каникулы они проводят в Дубае.

Нурлан Сабуров
комики
дети
отцовство
