Галустян рассказал, как развод сказался на его отношениях с дочками Галустян заявил, что развод никак не повлиял на его общение с двумя дочерьми

Развод с женой никак не сказался на постоянстве общения комика Михаила Галустяна с двумя его дочерьми, об этом он сообщил в интервью программе «Светская хроника» на Пятом канале. В апреле 2025 года он официально развелся с супругой Викторией, хотя формально они разошлись еще в прошлом году.

В наших отношениях с девочками ничего не изменилось. Мы постоянно на связи, я участвую в их жизни, поддерживаю их, — заверил артист.

Галустян подчеркнул, что они с Викторией продолжают вместе воспитывать 14-летнюю Эстеллу и Элину. Комик также рассказал о финансовой поддержке: он каждую неделю отправляет дочерям деньги на карманные расходы, чтобы они могли «поесть, купить косметику, еще чего-то». Кроме того, по словам шоумена, девочки летают отдыхать на каникулах в Дубай.

