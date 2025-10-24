Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 12:29

Галустян рассказал, как развод сказался на его отношениях с дочками

Галустян заявил, что развод никак не повлиял на его общение с двумя дочерьми

Михаил Галустян Михаил Галустян Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Развод с женой никак не сказался на постоянстве общения комика Михаила Галустяна с двумя его дочерьми, об этом он сообщил в интервью программе «Светская хроника» на Пятом канале. В апреле 2025 года он официально развелся с супругой Викторией, хотя формально они разошлись еще в прошлом году.

В наших отношениях с девочками ничего не изменилось. Мы постоянно на связи, я участвую в их жизни, поддерживаю их, — заверил артист.

Галустян подчеркнул, что они с Викторией продолжают вместе воспитывать 14-летнюю Эстеллу и Элину. Комик также рассказал о финансовой поддержке: он каждую неделю отправляет дочерям деньги на карманные расходы, чтобы они могли «поесть, купить косметику, еще чего-то». Кроме того, по словам шоумена, девочки летают отдыхать на каникулах в Дубай.

Ранее модель Полина Диброва сообщила, что поможет детям подготовить подарок для ее бывшего мужа, телеведущего Дмитрия Диброва, на день рождения 14 ноября. Пара разошлась в конце сентября, модель ушла к миллиардеру Роману Товстику. Дибровы состояли в браке почти 16 лет, у супругов трое сыновей.

Михаил Галустян
дети
разводы
комики
актеры
