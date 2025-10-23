Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 октября 2025 в 20:56

Диброва рассказала о подарке бывшему мужу на день рождения

Диброва сообщила, что поможет детям сделать подарок экс-мужу на день рождения

Полина Диброва Полина Диброва Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Модель Полина Диброва сообщила, что поможет детям подготовить подарок для ее бывшего мужа, телеведущего Дмитрия Диброва на день рождения, которое будет 14 ноября. На вопрос о том, собирается ли она преподносить своему экс-партнеру какой-нибудь презент она ответила на премьере фильма «Мажор в Дубае», передает корреспондент NEWS.ru.

Дети обязательно что-то приготовят, я посодействую, — сказала она.

Диброва рассказывала, что их дети по-разному восприняли новость о разводе: старшие сыновья, Александр и Федор, отнеслись к этому спокойно, а младший, Илья, даже заплакал. Перед расставанием телеведущий настоял на том, чтобы она лично поговорила с детьми.

Ранее в Сети появились слухи о ее беременности. На новых снимках в социальных сетях модель позировала с округлившимся животом. Многие интернет-пользователи предположили, что именно беременность от нового избранника — миллиардера Романа Товстика могла стать окончательной причиной расставания супругов и прекращения всяческих попыток Диброва сохранить брак.

