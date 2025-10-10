Бывшую жену Диброва заподозрили в беременности

В сети появились слухи о беременности бывшей жены телеведущего Дмитрия Диброва Полины, сообщает 7дней.ru. На новых снимках в соцсетях девушка позировала с округлившимся животом.

Всего несколько дней назад Полина жаловалась на резкое похудение из-за стресса после развода. Новые фото вызвали бурную реакцию в сети: многие пользователи предположили, что именно беременность от нового избранника Романа Товстика могла стать окончательной причиной расставания пары и прекращения попыток Диброва сохранить брак.

Ранее Товстик официально развелся с супругой Еленой после 22 лет брака. По условиям брачного договора экс-супруга получила особняк стоимостью 600 млн рублей и другие объекты недвижимости. Причиной развала семьи стал роман Товстика с Полиной Дибровой.

Между тем Дмитрий Дибров отказывается комментировать свой развод по ряду причин и соображений чести. Он обсудил со своим адвокатом Александром Добровинским любовь, чувство измены и брак. Телеведущий добавил, что не собирается «покрыть гневом» мать своих детей.