Миллиардер Товстик официально развелся с женой ради Дибровой

Предприниматель Роман Товстик официально развелся с женой Еленой, сообщил корреспондент Super из зала суда. По брачному договору экс-супруге миллиардера достался особняк стоимостью 600 млн рублей и еще несколько объектов недвижимости. Для их детей ничего не поменялось: старшие дети будут проживать с отцом, а младшие останутся с матерью.

Родители не препятствуют общению с детьми и никогда не препятствовали, — заявил адвокат бизнесмена Филипп Рябченко.

Супруги прожили в браке 22 года. Причиной распада их союза стал роман Товстика с моделью и ведущей Полиной Дибровой. До этого их семьи дружили несколько лет. Полина также разошлась со своим мужем, известным телеведущим Дмитрием Дибровым, от которого у нее трое сыновей, чтобы ничего не препятствовало ее новым отношениям.

Изначально Елена негативно отреагировала на сообщения о неверности мужа. Как только слухи появились в Сети, она опубликовала траурный пост, где душераздирающе рассказала об предательстве со стороны супруга. Спустя некоторое время Роман подал на развод и, согласно таблоидам, якобы намеревался отобрать у жены шестерых детей и оставить ее ни с чем. Однако Товстики приняли решение разойтись мирно.

Ранее журналисты сообщили, что Диброву и Товстика видели вместе в аэропорту Стамбула сразу после развода. Очевидец рассказал, что счастливые возлюбленные смеялись и обнимались, и отметил у них свежий загар.