Стало известно, сколько миллиардов похитили мошенники у россиян в 2025 году В 2025 году кибермошенники похитили у россиян 280-285 млрд рублей

В прошлом году кибермошенники похитили у россиян 280-285 млрд рублей, заявил зампред правления «Сбербанка» Станислав Кузнецов во время выступления в Совете Федерации. По его словам, количество звонков не сократилось, но граждане стали более бдительными.

К концу 2025 году удалось остановить рост похищенных денежных средств. По нашим данным, этот рост может составить в районе 280-285 млрд рублей по итогам года, — сообщил Кузнецов.

Ранее председатель исполнительного комитета Омского регионального отделения Ассоциации юристов России Елена Богданова рассказала, что в 2025 году самыми распространенными схемами обмана стали махинации с «безопасными счетами», фишинговые сайты и псевдоинвестиции. Эксперт напомнила, что правоохранители и банковские сотрудники никогда не просят перевести деньги.

До этого эксперт «Народного фронта. Аналитика» Галактион Кучава сообщил, что новая волна мошеннических атак нацелена на пожилых людей. По его словам, злоумышленники рассылают сообщения о приостановке выплаты пенсий, чтобы выманить личные данные и деньги.