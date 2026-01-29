Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
29 января 2026 в 09:27

Юрист назвала топ-5 схем обмана, которые лидировали в 2025 году

Юрист Богданова: схема «безопасный счет» стала самой популярной в 2025 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В 2025 году самыми распространенными схемами обмана в России стали махинации с «безопасными счетами», фишинговые сайты и псевдоинвестиции, рассказала председатель исполнительного комитета Омского регионального отделения Ассоциации юристов России Елена Богданова. В беседе с РИА Новости она напомнила, что правоохранители и банковские сотрудники никогда не просят перевести деньги на «безопасный счет».

«Безопасный счет» — классика последних лет, которая никуда не ушла. Мошенники звонят под видом специалистов банка, Центробанка России, МВД РФ, ФСБ, сообщают человеку о подозрительных операциях, оформлении кредитов или снятии денег со вкладов и убеждают срочно перевести накопления «для сохранности», — сказала она.

На втором месте по популярности – поддельные инвестиционные платформы, предлагая вложения в криптовалюту, акции или «уникальные стратегии». На третьем – СМС, электронные письма или сообщения в мессенджерах якобы от «Госуслуг».

