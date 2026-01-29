Турэксперт назвал самые популярные места отдыха в Китае среди россиян

Курорты Хайнаня, Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Чжанцзяцзе — самые популярные направления для путешествий в Китае среди россиян, заявил «ФедералПресс» эксперт по туризму Александр Тепляков. Он отметил, что безвизовый режим между Россией и Китаем, действующий до 14 сентября 2026 года, уже привел к 13-летнему максимуму поездок из РФ в КНР. Только за третий квартал 2025 года их совершили 383 тыс. раз.

В Хайнане развит пляжный отдых, у туроператоров стоят чартерные цепочки. Пекин привлекает туристов Великой Китайской стеной и прочими известными достопримечательностями, а также шоппингом. Шанхай — один из крупнейших городов Китая, известный современной архитектурой и культурным наследием. Замыкают топ-5 мегаполис Гуанчжоу и национальный парк Чжанцзяцзе, — рассказал Тепляков.

Он подчеркнул, что, помимо пляжного отдыха, россияне едут в Китай за экскурсиями и медицинскими услугами. Среди бизнесменов популярен промышленный туризм, а среди молодоженов — свадебный.

Ранее турэксперт Наталия Ансталь заявила, что перед самостоятельной поездкой в другую страну нужно проверить срок действия загранпаспорта. Она подчеркнула, что документ должен оставаться действительным не менее шести месяцев с момента въезда в страну.