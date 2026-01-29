Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 января 2026 в 15:51

Турэксперт назвал самые популярные места отдыха в Китае среди россиян

Турэксперт Тепляков: курорты Хайнаня крайне популярны среди россиян

Девушки на одной из улиц Пекина Девушки на одной из улиц Пекина Фото: Анна Раткогло/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Курорты Хайнаня, Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Чжанцзяцзе — самые популярные направления для путешествий в Китае среди россиян, заявил «ФедералПресс» эксперт по туризму Александр Тепляков. Он отметил, что безвизовый режим между Россией и Китаем, действующий до 14 сентября 2026 года, уже привел к 13-летнему максимуму поездок из РФ в КНР. Только за третий квартал 2025 года их совершили 383 тыс. раз.

В Хайнане развит пляжный отдых, у туроператоров стоят чартерные цепочки. Пекин привлекает туристов Великой Китайской стеной и прочими известными достопримечательностями, а также шоппингом. Шанхай — один из крупнейших городов Китая, известный современной архитектурой и культурным наследием. Замыкают топ-5 мегаполис Гуанчжоу и национальный парк Чжанцзяцзе, — рассказал Тепляков.

Он подчеркнул, что, помимо пляжного отдыха, россияне едут в Китай за экскурсиями и медицинскими услугами. Среди бизнесменов популярен промышленный туризм, а среди молодоженов — свадебный.

Ранее турэксперт Наталия Ансталь заявила, что перед самостоятельной поездкой в другую страну нужно проверить срок действия загранпаспорта. Она подчеркнула, что документ должен оставаться действительным не менее шести месяцев с момента въезда в страну.

Китай
путешествия
туризм
отдых
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Японию заставили платить за шум от американских самолетов
Москалькова взяла на контроль очередное ЧП в Кузбассе
Первый тернер Сафонова оценил успехи игрока в «Пари Сен-Жермен»
Пленный «азовец» рассказал о жестоком приказе командования
Россиянин раскрыл детали перевозки восьми тонн кокаина из Венесуэлы
Олимпиада-2026: кто выступает от России, шансы на золото, условия участия
В Сети показали модифицированных «Тигров» с защитой от дронов
Песков ответил на вопрос о реакции Зеленского на повторное приглашение в РФ
Женщину госпитализировали с редким осложнением после простого укуса собаки
Олимпиада-2026: кто выступает от России — лучшие фото атлетов-участников
Отцы-основатели российского PR презентовали в Москве «Библию коммуникаций»
Бесконечный блэкаут: Зеленский погружает Украину в тотальную тьму
Огневой мешок и тысячи трупов: новости СВО к вечеру 29 января
«Селекция и травля»: в МИД РФ жестко ответили на санкции против журналистов
Убивший четверых полицейских на Украине был боевиком во время госпереворота
Ники Минаж похвасталась подарком от Трампа
Париж обозначил свое мнение по ядерной политике
Приглашение поиграть в футбол вывело школьника из комы
Раскрыт тайный смысл желания ЕС запретить весь импорт из РФ и Белоруссии
Мэр украинского города стал виновником смертельного ДТП
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.