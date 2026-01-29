Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
29 января 2026 в 13:56

Родителям мальчика с замком в носу пришлось вызывать пожарных

В Китае пожарные разрезали кодовый замок в носу ребенка

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Китае пожарные помогли ребенку, у которого в носу застрял небольшой кодовый замок, сообщает Oddity Central. По предварительной версии, мальчик играл с замком и случайно засунул его в носовую полость и не смог достать самостоятельно.

После нескольких неудачных попыток ребенок обратился к родителям. Им также не удалось помочь. Семья решила обратиться за помощью к пожарным, которым пришлось разрезать предмет.

Пожарные пришли к выводу, что резкое дергание или чрезмерное давление могут привести к серьезным травмам или даже проколоть носовую перегородку ребенка. Поэтому они решили разрезать замок ножницами, — говорится в публикации.

Ранее опытный турист из американского штата Юта Остин Диркс во время одиночного похода по национальному парку Арчес попал в зыбучий песок и провел в ловушке несколько часов. Не имея возможности выбраться самостоятельно, он воспользовался спутниковым GPS-устройством и отправил точные координаты в экстренные службы. Спасателям пришлось использовать специальные лестницы и тяговые доски, чтобы освободить путешественника.

