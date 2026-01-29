Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 января 2026 в 15:51

Преподаватель рассказала, какой язык становится наиболее востребованным

Преподаватель Алексеева: знание китайского становится плюсом на рынке труда

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Знание китайского становится значимым плюсом на рынке труда, рассказала Readovka.news основатель школы китайского языка, кандидат педагогических наук Валерия Алексеева. Она отметила, что сейчас наиболее востребованы технические переводчики.

Педагог рассказала, что спрос увеличивается из-за привлечения китайских технологий в сферы производства. По ее словам, такие задачи пока невозможно делегировать искусственному интеллекту.

Алексеева подчеркнула, что в среднем менеджеру по внешнеэкономической деятельности со знанием китайского языка предлагают зарплаты выше в 1,5 раза. По ее словам, знание китайского языка может служить хорошим карьерным преимуществом.

Ранее политтехнолог Никита Масленников заявил, что уровень безработицы в России вырастет, однако увеличение не достигнет критических значений. Он отметил, что ситуация с занятостью может стать неустойчивой.

Китай
языки
должности
педагоги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Японию заставили платить за шум от американских самолетов
Москалькова взяла на контроль очередное ЧП в Кузбассе
Первый тернер Сафонова оценил успехи игрока в «Пари Сен-Жермен»
Пленный «азовец» рассказал о жестоком приказе командования
Россиянин раскрыл детали перевозки восьми тонн кокаина из Венесуэлы
Олимпиада-2026: кто выступает от России, шансы на золото, условия участия
В Сети показали модифицированных «Тигров» с защитой от дронов
Песков ответил на вопрос о реакции Зеленского на повторное приглашение в РФ
Женщину госпитализировали с редким осложнением после простого укуса собаки
Олимпиада-2026: кто выступает от России — лучшие фото атлетов-участников
Отцы-основатели российского PR презентовали в Москве «Библию коммуникаций»
Бесконечный блэкаут: Зеленский погружает Украину в тотальную тьму
Огневой мешок и тысячи трупов: новости СВО к вечеру 29 января
«Селекция и травля»: в МИД РФ жестко ответили на санкции против журналистов
Убивший четверых полицейских на Украине был боевиком во время госпереворота
Ники Минаж похвасталась подарком от Трампа
Париж обозначил свое мнение по ядерной политике
Приглашение поиграть в футбол вывело школьника из комы
Раскрыт тайный смысл желания ЕС запретить весь импорт из РФ и Белоруссии
Мэр украинского Вознесенска устроил смертельное ДТП
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.