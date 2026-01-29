Преподаватель рассказала, какой язык становится наиболее востребованным Преподаватель Алексеева: знание китайского становится плюсом на рынке труда

Знание китайского становится значимым плюсом на рынке труда, рассказала Readovka.news основатель школы китайского языка, кандидат педагогических наук Валерия Алексеева. Она отметила, что сейчас наиболее востребованы технические переводчики.

Педагог рассказала, что спрос увеличивается из-за привлечения китайских технологий в сферы производства. По ее словам, такие задачи пока невозможно делегировать искусственному интеллекту.

Алексеева подчеркнула, что в среднем менеджеру по внешнеэкономической деятельности со знанием китайского языка предлагают зарплаты выше в 1,5 раза. По ее словам, знание китайского языка может служить хорошим карьерным преимуществом.

Ранее политтехнолог Никита Масленников заявил, что уровень безработицы в России вырастет, однако увеличение не достигнет критических значений. Он отметил, что ситуация с занятостью может стать неустойчивой.