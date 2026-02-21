Зимняя Олимпиада — 2026
21 февраля 2026 в 10:35

Названы языки, у которых остался один носитель в России

В России по одному носителю имеют ительменский и медновский алеутский языки

В России есть всего по одному носителю у ительменского и медновского алеутского языков, сообщила заведующая лабораторией исследования и сохранения малых языков Института языкознания РАН Ольга Казакевич. В субботу, 21 февраля, празднуется Международный день родного языка, передает РИА Новости.

Два языка России имеют по одному компетентному носителю. Это ительменский и медновский алеутский, — рассказала Казакевич.

Медновский алеутский язык представляет собой гибридную форму русско-алеутского языка, сформировавшуюся в начале XIX века на острове Медный, входящем в Командорский архипелаг в Беринговом море. Этот язык возник среди потомков алеутских женщин и русских мужчин.

Ительменский язык ранее был распространен на западе Камчатки. В нем выделяется два диалекта: южный и северный. Последней носительницей этого языка является 87-летняя Людмила Егоровна Правдошина. Она говорит на северном диалекте с детства. В России, помимо нее, существует около 10-ти человек, которые во взрослом возрасте освоили южный диалект ительменского языка. Их называют новыми говорящими.

Ранее сообщалось, что лексический фонд современного русского языка насчитывает около полумиллиона слов. Для подсчета использовались данные из различных лексикографических источников, включая академические издания и словари, отражающие разные пласты речи.

