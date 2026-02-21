Названы языки, у которых остался один носитель в России

В России есть всего по одному носителю у ительменского и медновского алеутского языков, сообщила заведующая лабораторией исследования и сохранения малых языков Института языкознания РАН Ольга Казакевич. В субботу, 21 февраля, празднуется Международный день родного языка, передает РИА Новости.

Два языка России имеют по одному компетентному носителю. Это ительменский и медновский алеутский, — рассказала Казакевич.

Медновский алеутский язык представляет собой гибридную форму русско-алеутского языка, сформировавшуюся в начале XIX века на острове Медный, входящем в Командорский архипелаг в Беринговом море. Этот язык возник среди потомков алеутских женщин и русских мужчин.

Ительменский язык ранее был распространен на западе Камчатки. В нем выделяется два диалекта: южный и северный. Последней носительницей этого языка является 87-летняя Людмила Егоровна Правдошина. Она говорит на северном диалекте с детства. В России, помимо нее, существует около 10-ти человек, которые во взрослом возрасте освоили южный диалект ительменского языка. Их называют новыми говорящими.

