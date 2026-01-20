Политтехнолог оценил, вырастет ли уровень безработицы Политтехнолог Масленников предположил, что уровень безработицы в России вырастет

Уровень безработицы в России вырастет, однако увеличение не достигнет критических значений, рассказал «Москве 24» ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников. Он отметил, что ситуация с занятостью может стать неустойчивой.

Она связана с завершением периода так называемого горячего рынка труда, когда доминировала озабоченность нехваткой кадров, — рассказал Масленников.

Политтехнолог объяснил, что работодатели сместили фокус с поиска внешних кадров на внутренние резервы. По его мнению, упразднение ждет также тенденцию по широкой индексации — теперь повышения будут точечными.

Ранее депутат Светлана Бессараб рассказала, что работники, чей доход зависит от оклада или тарифной ставки, получат свою январскую зарплату полностью. При этом, как она отметила, для сотрудников на сдельной оплате первый месяц года станет коротким периодом, в который нужно успеть выполнить большой объем задач.