Турист наткнулся на останки пропавшей девушки На берегу Тасмании обнаружили тело пропавшей два года назад девушки

Австралийский турист обнаружил останки пропавшей путешественницы на побережье Тасмании, передает издание PerthNow. Они находились недалеко от водопада «Философ».

Полиция предполагает, что останки могут принадлежать 31-летней бельгийке Селин Кремер, пропавшей в этом районе два года назад. Ее автомобиль был обнаружен неподалеку от водопада, но саму женщину найти не удалось. В настоящее время судебные эксперты проводят ДНК-анализ для установления личности погибшей. Полиция уже связалась с семьей Кремер.

Тем временем в Египте пропали без вести два российских туриста. По словам отца одного из исчезнувших Павла Ревенко, они не выходят на связь уже трое суток. Молодые люди прилетели из Екатеринбурга в Шарм-эш-Шейх 21 января. Последний раз сын мужчины был в Сети в Городе имени 6 октября (Медина-Ситтат-Октобер), недалеко от Каира.

До этого слон напал на автобус с туристами из России в национальном парке Шри-Ланки. Животное вырвало дверь салона, пытаясь получить угощение, и едва не опрокинуло транспорт.