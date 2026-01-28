Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 20:17

Турист наткнулся на останки пропавшей девушки

На берегу Тасмании обнаружили тело пропавшей два года назад девушки

Фото: Ma Ping/XinHua/Global Look Press
Австралийский турист обнаружил останки пропавшей путешественницы на побережье Тасмании, передает издание PerthNow. Они находились недалеко от водопада «Философ».

Полиция предполагает, что останки могут принадлежать 31-летней бельгийке Селин Кремер, пропавшей в этом районе два года назад. Ее автомобиль был обнаружен неподалеку от водопада, но саму женщину найти не удалось. В настоящее время судебные эксперты проводят ДНК-анализ для установления личности погибшей. Полиция уже связалась с семьей Кремер.

Тем временем в Египте пропали без вести два российских туриста. По словам отца одного из исчезнувших Павла Ревенко, они не выходят на связь уже трое суток. Молодые люди прилетели из Екатеринбурга в Шарм-эш-Шейх 21 января. Последний раз сын мужчины был в Сети в Городе имени 6 октября (Медина-Ситтат-Октобер), недалеко от Каира.

До этого слон напал на автобус с туристами из России в национальном парке Шри-Ланки. Животное вырвало дверь салона, пытаясь получить угощение, и едва не опрокинуло транспорт.

