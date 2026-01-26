Разъяренный слон внезапно атаковал россиян в Шри-Ланке и попал на видео

Разъяренный слон внезапно атаковал россиян в Шри-Ланке и попал на видео Слон вырвал дверь автобуса с россиянами в Шри-Ланке и попал на видео

Слон напал на автобус с туристами из России в национальном парке Шри-Ланки, сообщил Telegram-канал SHOT. Животное вырвало дверь салона, пытаясь получить угощение, и едва не опрокинуло транспорт.

Россияне остановились перед слоном, который, как утверждают местные жители, часто выходит на дорогу в поисках фруктов. После того как туристка протянула животному угощение, зверь начал раскачивать автобус.

Водитель и пассажиры успели выбежать из салона, травмы никто не получил. Спустя несколько минут слон успокоился, и группа продолжила поездку. Отломанную дверь туристы забрали на обратном пути.

Ранее несколько туристов из Великобритании напали на многодетную семью из Москвы в пятизвездочном отеле Sunrise Arabian Beach Resort в египетском Шарм-эш-Шейхе. Россияне отдыхали с тремя маленькими дочками. В ходе конфликта иностранцы начали душить отца семейства веревкой.

Группа российских туристов до этого пострадала от массового нашествия медуз во время дайвинга на Мальдивах. Нападение произошло в месте обитания тигровых акул, куда из-за сильных волн прибило огромное количество мелких жалящих медуз.