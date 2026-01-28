Двое россиян отправились в отпуск и не вернулись Двое российских туристов пропали без вести в Египте

В Египте пропали без вести два российских туриста, рассказал отец одного из исчезнувших Павел Ревенко в беседе с РИА Новости. По его словам, они не выходят на связь уже трое суток.

Собеседник журналистов рассказал, что Владислав Ревенко и Никита Таланов перестали отвечать на звонки 26 января. Последний раз сын мужчины был в Сети в Городе имени 6 октября (Медина-Ситтат-Октобер), недалеко от Каира. Молодые люди прилетели из Екатеринбурга в Шарм-эш-Шейх 21 января, добавил Павел.

Они самостоятельно поехали на автобусе из Шарм-эш-Шейха в Каир. Сын писал, что доехал и разместился в гостинице, — сказал отец.

В среду авиакомпания Red Sea Airlines подтвердила, что оба туриста не пришли на обратный рейс. По словам отца, они должны были вернуться 27 января.

