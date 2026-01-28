Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 18:26

Двое россиян отправились в отпуск и не вернулись

Двое российских туристов пропали без вести в Египте

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Египте пропали без вести два российских туриста, рассказал отец одного из исчезнувших Павел Ревенко в беседе с РИА Новости. По его словам, они не выходят на связь уже трое суток.

Собеседник журналистов рассказал, что Владислав Ревенко и Никита Таланов перестали отвечать на звонки 26 января. Последний раз сын мужчины был в Сети в Городе имени 6 октября (Медина-Ситтат-Октобер), недалеко от Каира. Молодые люди прилетели из Екатеринбурга в Шарм-эш-Шейх 21 января, добавил Павел.

Они самостоятельно поехали на автобусе из Шарм-эш-Шейха в Каир. Сын писал, что доехал и разместился в гостинице, — сказал отец.

В среду авиакомпания Red Sea Airlines подтвердила, что оба туриста не пришли на обратный рейс. По словам отца, они должны были вернуться 27 января.

Ранее сообщалось, что несколько туристов из Великобритании напали на многодетную семью из Москвы в пятизвездочном отеле Sunrise Arabian Beach Resort в египетском Шарм-эш-Шейхе. В ходе конфликта иностранцы начали душить отца семейства веревкой. Перепалка началась после того, как британцы скинули вещи россиян на пол и заняли все лежаки возле бассейна.

Египет
россияне
туристы
пропавшие без вести
