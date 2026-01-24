Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
24 января 2026 в 16:40

Самый дорогой тур в России оказался в 900 раз дороже самого дешевого

Самый дорогой тур в России в 2025 году стоил в 900 раз больше самого бюджетного

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Самый дорогой тур в России в 2025 году стоил в 900 раз больше, чем самый бюджетный, сообщили РИА Новости в одном из интернет-магазинов с турами. По их информации, наиболее затратным было путешествие из Москвы на Мальдивы, а наиболее бюджетным — из Минеральных Вод в Сочи.

Пара взрослых с двумя детьми провела на Мальдивских островах 12 ночей. Они останавливались в пятизвездочном отеле с системой питания «все включено». Поездка обошлась в 4,4 млн рублей, — говорится в сообщении.

Самым дешевым туром стала поездка из Минеральных Вод в Сочи за 4,7 тыс. рублей. Пара провела три ночи в трехзвездочном отеле, питание не предоставлялось. Этот тур оказался дешевле, чем самая недорогая поездка в 2024 году, которая стоила 5,7 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что российские туристы установили новый рекорд по посещению Непала в 2025 году. Число гостей из России превысило 15 тыс. человек, по сравнению с показателями 2024 года прирост составил почти 10%. Достижению такого результата способствовали сотрудники Совета по туризму Непала, а также позитивная роль других государственных органов и частного сектора страны.

