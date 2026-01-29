Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
29 января 2026 в 15:43

В США раскрыли главную угрозу для ВМС в Персидском заливе

19FortyFive: иранские «Варшавянки» стали угрозой для ВМС США в Персидском заливе

Фото: Christopher Drost/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подводные лодки проекта «Варшавянка» российского производства на вооружении Ирана могут представлять основную угрозу для американских авианосных группировок в Персидском заливе, написал обозреватель издания 19FortyFive Джек Бакби. По его оценке, именно эти субмарины обладают наибольшим боевым потенциалом в составе иранских военно-морских сил.

Они исключительно тихие, и в сочетании с тем фактом, что подводные лодки могут нести тяжелые торпеды и устанавливать мины, становится ясно, насколько ценным активом они являются для иранских военно-морских сил, — написал Бакби.

Между тем, обозреватель допустил, что малое количество и возраст подлодок могут ограничивать готовность Ирана.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что следующая потенциальная атака против Ирана окажется намного более разрушительной, чем удар в июне 2025 года. Американский лидер призвал Тегеран не допустить соответствующего сценария.

До этого Трамп сообщил о переброске значительных американских сил в направлении Ирана. Глава Белого дома во время выступления перед сторонниками в штате Айова выразил надежду, что демонстрация военной мощи заставит Тегеран согласиться на выгодную для Вашингтона сделку.

