Юрист ответила, можно ли подать в суд за неисполнение «супружеского долга» Юрист Александрова: исполнение супружеского долга законодательно не закреплено

Россияне не могут требовать через суд исполнения так называемого «супружеского долга», так как это понятие не закреплено на законодательном уровне, заявила NEWS.ru юрист Людмила Александрова. По ее словам, ни форму, ни периодичность интимных отношений в браке нельзя закрепить юридически.

Понятие «супружеского долга» в основном используется в разговоре в качестве шутки. Законодательно это понятие не закреплено — никто и никогда не будет его требовать по суду со второй стороны, даже если стороны находятся в законном браке. Тем более, никто не сможет закрепить юридически форму, количество, качество или периодичность интимных отношений. По достижению совершеннолетия человек сам решает вопрос вступления в половую связь, — пояснила Александрова.

Она добавила, что статьей 17 Конституции РФ закреплена неотчуждаемость основных прав и свобод на протяжении всей жизни. По словам Александровой, половая неприкосновенность относится именно к личным правам. Юрист подчеркнула, что действия интимного характера, как и любое половое сношение против воли, расценивается законодательством как преступление.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что Франция намерена отказалась от идеи обязательного «супружеского долга» из-за наплыва мигрантов. По его мнению, новые законодательные меры призваны уменьшить число фиктивных браков в стране.