«Куда делись-то все?»: Лавров повторил журналистам прошлогоднюю шутку Лавров повторил журналистам шутку о коллегах перед переговорами с ОАЭ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров повторил прошлогоднюю шутку перед СМИ, соответствующее видео в Telegram-канале опубликовал журналист Александр Юнашев. Глава МИД России иронично поинтересовался, зачем пришел на встречу.

А куда делись-то все? — поинтересовался министр, выйдя к журналистам.

В ответ представители СМИ пошутили, что от главы МИД все спрятались. Тогда Лавров спросил, зачем тогда он сюда пришел.

Беседовать с журналистами, — ответили представители СМИ.

Ранее Лавров пошутил перед проведением саммита Москвы и Вашингтона на Аляске. Представитель СМИ спросил у дипломата, ощущает ли тот мандраж перед мероприятием. В ответ министр иронично поинтересовался, что это такое.

Также Лавров иронично заявил, что они с лидером КНДР Ким Чен Ыном так и не бросили курить. Такой фразой глава российского МИД поприветствовал главу Северной Кореи на встрече в Вонсане в ходе его официального визита. Тогда Ким Чен Ын встретил министра и протянул ему руку. Обняв гостя, он отметил, что с их последней встречи прошел уже целый год.