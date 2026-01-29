Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 января 2026 в 15:32

«Куда делись-то все?»: Лавров повторил журналистам прошлогоднюю шутку

Лавров повторил журналистам шутку о коллегах перед переговорами с ОАЭ

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Министр иностранных дел России Сергей Лавров повторил прошлогоднюю шутку перед СМИ, соответствующее видео в Telegram-канале опубликовал журналист Александр Юнашев. Глава МИД России иронично поинтересовался, зачем пришел на встречу.

А куда делись-то все?поинтересовался министр, выйдя к журналистам.

В ответ представители СМИ пошутили, что от главы МИД все спрятались. Тогда Лавров спросил, зачем тогда он сюда пришел.

Беседовать с журналистами, — ответили представители СМИ.

Ранее Лавров пошутил перед проведением саммита Москвы и Вашингтона на Аляске. Представитель СМИ спросил у дипломата, ощущает ли тот мандраж перед мероприятием. В ответ министр иронично поинтересовался, что это такое.

Также Лавров иронично заявил, что они с лидером КНДР Ким Чен Ыном так и не бросили курить. Такой фразой глава российского МИД поприветствовал главу Северной Кореи на встрече в Вонсане в ходе его официального визита. Тогда Ким Чен Ын встретил министра и протянул ему руку. Обняв гостя, он отметил, что с их последней встречи прошел уже целый год.

