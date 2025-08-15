Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 08:06

Лавров пошутил в ответ на вопрос о мандраже перед саммитом США и России

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Глава МИД России Сергей Лавров пошутил перед проведением саммита Москвы и Вашингтона на Аляске, рассказал журналист кремлевского пула Александр Юнашев в своем Telegram-канале. Представитель СМИ спросил у дипломата, ощущает ли тот мандраж перед мероприятием.

А что это такое? — спросил глава МИД России.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп встретятся у мемориального кладбища возле военной базы Элмендорф — Ричардсон. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, это место выбрано не случайно. Здесь покоятся девять советских летчиков, а также двое военнослужащих и двое гражданских, которые погибли в 40-е годы при перегоне самолетов из США в рамках ленд-лиза.

Кроме того, на Аляску вылетел Ил-96 специального летного отряда «Россия». В нем находятся около 50 журналистов из кремлевского пула, а также представили специальной делегации. Перед вылетом все прошли стандартный досмотр и необходимые таможенные процедуры.

Сергей Лавров
шутки
США
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, смягчат ли приговор экс-губернатору Сахалина Хорошавину
В ГД готовят проект закона о запрете работать курьерами лицам с судимостью
Раскрыты новые детали в расследовании теракта против генерала Кириллова
Готовим кабачки с сыром: вкусно, быстро и низкокалорийно
Жители Калининградской области сообщили о звуках работы ПВО
Ранее обменянного «идейного нациста» из ГУР ликвидировали в зоне СВО
Стало известно, где разместили прибывших на Аляску российских журналистов
В МИД России рассчитывают на ответный визит Трампа после саммита на Аляске
Лавров пошутил в ответ на вопрос о мандраже перед саммитом США и России
Мясорубка под Юнаковкой, эвакуация граждан: новости СВО к утру 15 августа
Украинцы активно делятся информацией о ТЦК с российскими войсками
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 15 августа: инфографика
Суд в Армении удовлетворил ходатайство следствия по делу Карапетяна
Лавров рассказал о позиции России накануне саммита Путина и Трампа
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 15 августа
Более 50 беспилотников ВСУ сбили в российских регионах за ночь
Названа самая распространенная схема обмана россиян
Военные ВСУ оказались деморализованы из-за успехов российской армии
Ветеран «Зенита» раскрыл будущее Семака в случае поражения от «Спартака»
Россиянам объяснили, стоит ли продавать квартиру в 2025 году
Дальше
Самое популярное
WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ

Посадите в августе, зацветет в октябре! Неприхотливый многолетник для сада
Общество

Посадите в августе, зацветет в октябре! Неприхотливый многолетник для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.