Лавров пошутил в ответ на вопрос о мандраже перед саммитом США и России

Глава МИД России Сергей Лавров пошутил перед проведением саммита Москвы и Вашингтона на Аляске, рассказал журналист кремлевского пула Александр Юнашев в своем Telegram-канале. Представитель СМИ спросил у дипломата, ощущает ли тот мандраж перед мероприятием.

А что это такое? — спросил глава МИД России.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп встретятся у мемориального кладбища возле военной базы Элмендорф — Ричардсон. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, это место выбрано не случайно. Здесь покоятся девять советских летчиков, а также двое военнослужащих и двое гражданских, которые погибли в 40-е годы при перегоне самолетов из США в рамках ленд-лиза.

Кроме того, на Аляску вылетел Ил-96 специального летного отряда «Россия». В нем находятся около 50 журналистов из кремлевского пула, а также представили специальной делегации. Перед вылетом все прошли стандартный досмотр и необходимые таможенные процедуры.