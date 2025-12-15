Юрист объяснил, могут ли сотрудника уволить за шутку Юрист Кофанов: пранк на работе может привести к увольнению

Пранк на рабочем месте может привести к дисциплинарному взысканию, а при повторном нарушении — к увольнению, рассказал «Москве 24» юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов. Он отметил, что это может регулироваться локальными правилами компании.

Еще руководство может прописать, что сотрудники во время рабочего времени должны заниматься только делами, непосредственно связанными с их трудовыми обязанностями, а общий чат использовать лишь для обмена нужной информацией. Нарушение этих правил также будет поводом считать это дисциплинарным проступком, а при повторении ситуации — основанием для того, чтобы расстаться с ним, — рассказал Кофанов.

Юрист отметил, что в Трудовом кодексе не предусмотрено наказание за шутки на рабочем месте. По его словам, работник может обжаловать решение об увольнении, если не считает его справедливым.

