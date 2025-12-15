Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 декабря 2025 в 15:56

Юрист объяснил, могут ли сотрудника уволить за шутку

Юрист Кофанов: пранк на работе может привести к увольнению

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Пранк на рабочем месте может привести к дисциплинарному взысканию, а при повторном нарушении — к увольнению, рассказал «Москве 24» юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов. Он отметил, что это может регулироваться локальными правилами компании.

Еще руководство может прописать, что сотрудники во время рабочего времени должны заниматься только делами, непосредственно связанными с их трудовыми обязанностями, а общий чат использовать лишь для обмена нужной информацией. Нарушение этих правил также будет поводом считать это дисциплинарным проступком, а при повторении ситуации — основанием для того, чтобы расстаться с ним, — рассказал Кофанов.

Юрист отметил, что в Трудовом кодексе не предусмотрено наказание за шутки на рабочем месте. По его словам, работник может обжаловать решение об увольнении, если не считает его справедливым.

Ранее юрист Александр Хаминский рассказал, что спортсмены, госслужащие, тренеры и руководители организаций должны сообщать начальству о второй работе. В остальных случаях работа по совместительству остается на усмотрение сотрудника.

увольнения
шутки
пранки
юристы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Такого ада не встречал»: Плющенко не сдержался после избиения ученицы
Как компании пересматривают стратегии хранения топлива
В «Альтернативе для Германии» раскрыли, как справятся с мигрантами
Шоу «Аватар», внебрачные дети, молодая возлюбленная: как живет Кай Метов
Матерей и одиноких отцов освободили от наказания в виде обязательных работ
Россиянка пожаловалась Путину на детскую площадку прямо у дороги
Путин поздравил красноярцев с открытием филиала НЦ «Россия»
В небе над Подмосковьем заметили «ледяные кристаллы»
В Норвегии обнаружили захоронение эпохи викингов
Собчак призналась в свидании с «молодым и симпатичным» хоккеистом
Бизнесмена осудили за хищение миллионов рублей у Минобороны и отпустили
Камбоджа обвинила Таиланд в применении токсичного газа
Разработчики MAX добавили в сервис важную функцию
В Москве пройдет зимняя фольклорная выставка, посвященная питомцам
Школы Петербурга усилят контроль после нападения девятиклассника на учителя
Врач назвал самые распространенные болезни после Нового года
Модель из Сибири похитили в Мьянме и отправили в центр по продаже органов
В Шереметьево задержали иностранца с китайскими монетами на 700 тыс. рублей
Делавшему из тел девочек кукол маньяку продлили лечение
Чуть не повторили судьбу Усольцевых: как в тайге спасли 13 туристов
Дальше
Самое популярное
Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус
Общество

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут
Семья и жизнь

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.