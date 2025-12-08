Юрист объяснил, необходимо ли уведомлять компанию о второй работе

Юрист объяснил, необходимо ли уведомлять компанию о второй работе Юрист Хаминский: спортсмены и госслужащие должны уведомлять о второй работе

Спортсмены, госслужащие, тренеры и руководители организаций должны сообщать начальству о второй работе, рассказал RT руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. В остальных случаях работа по совместительству остается на усмотрение сотрудника.

В указанных случаях сообщать работодателю по основному месту о трудоустройстве по совместительству нужно обязательно. Кроме того, обязанность уведомлять работодателя о совместительстве может быть закреплена в трудовом договоре или правилах внутреннего трудового распорядка, — рассказал Хаминский.

По словам юриста, также уведомить работодателя необходимо в случае, если сотруднику нужна еще одна запись в трудовую книжку. Он отметил, что работа по совместительству возможна и по месту основной занятости.

Ранее профессор Вадим Виноградов рассказал, что ошибка в записях трудовой книжки может обернуться проблемами при начислении пенсии. По его словам, главный риск — путаница с датами приема и увольнения.