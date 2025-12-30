Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 16:19

Россия поблагодарила иностранных партнеров за реакцию на атаку ВСУ

Лавров: РФ благодарна партнерам за осуждение атаки ВСУ на резиденцию Путина

Глава МИД России Сергей Лавров Глава МИД России Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Россия благодарна иностранным партнерам за осуждение атаки ВСУ на госрезиденцию президента РФ Владимира Путина, заявил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, которые передает сайт ведомства, Москва признательна за поддержку и солидарность.

В Москве с искренней благодарностью воспринимают реакцию наших иностранных друзей и партнеров, выражающих осуждение предпринятой киевским режимом <…> атаки на государственную резиденцию президента, — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф выступил с резкой критикой попытки Киева атаковать резиденцию Путина в Новгородской области. Он заявил, что подобные действия представляют опасность для международной стабильности и безопасности.

До этого Лавров заявил, что в ночь на 29 декабря Киев атаковал государственную резиденцию Путина с помощью 91 беспилотника. Все дроны были нейтрализованы. Министр подчеркнул, что информации о пострадавших или повреждениях, вызванных обломками беспилотников, не поступало. В свою очередь замглавы МИД РФ Александр Грушко отметил, что каждый раз, когда переговоры по Украине вступают в решающую фазу, Киев сразу же осуществляет новые провокации.

Россия
Сергей Лавров
атаки
Владимир Путин
резиденции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ в «овечье шкуре» и атаки на Купянск: новости СВО на вечер 30 декабря
Над Калугой закрыли небо
Тодоренко выгуляла наряд стоимостью почти 2 млн рублей
«Доминирующее положение»: в США высоко оценили позиции России в зоне СВО
Суд Майкопа арестовал неудавшегося террориста
Вам положены скидки, выплаты, выигрыши: топ новогодних разводок мошенников
Ушел из жизни советский иллюзионист
Названа дата похорон Брижит Бардо
Массовое ДТП с участием девяти машин произошло под Смоленском
Составлен список фильмов для просмотра всей семьей в новогодние праздники
Сомнолог дала советы, как восстановить режим сна после новогодней ночи
Мишустин осуществил мечты трех детей в преддверии Нового года
Известный российский комик оказался в реестре должников у приставов
Силы ПВО отбили налет дронов на два российских региона
Дизайнер перечислила ключевые тренды упаковки новогодних подарков
Нападение на школу в Адыгее: кто хотел устроить теракт, есть ли след Киева
«Радио Судного дня» удивило слушателей
Диверсант Киева планировал подорвать системы подачи газа в СКФО
Ответ будет страшным: как Россия отомстит ВСУ за удар по резиденции Путина
Путин и Пезешкиан обсудили двусторонние отношения России и Ирана
Дальше
Самое популярное
Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус
Общество

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус

Освобождение ДНР и финал для Зеленского: новости СВО на вечер 28 декабря
Россия

Освобождение ДНР и финал для Зеленского: новости СВО на вечер 28 декабря

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.