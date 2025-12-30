Россия поблагодарила иностранных партнеров за реакцию на атаку ВСУ Лавров: РФ благодарна партнерам за осуждение атаки ВСУ на резиденцию Путина

Россия благодарна иностранным партнерам за осуждение атаки ВСУ на госрезиденцию президента РФ Владимира Путина, заявил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, которые передает сайт ведомства, Москва признательна за поддержку и солидарность.

В Москве с искренней благодарностью воспринимают реакцию наших иностранных друзей и партнеров, выражающих осуждение предпринятой киевским режимом <…> атаки на государственную резиденцию президента, — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф выступил с резкой критикой попытки Киева атаковать резиденцию Путина в Новгородской области. Он заявил, что подобные действия представляют опасность для международной стабильности и безопасности.

До этого Лавров заявил, что в ночь на 29 декабря Киев атаковал государственную резиденцию Путина с помощью 91 беспилотника. Все дроны были нейтрализованы. Министр подчеркнул, что информации о пострадавших или повреждениях, вызванных обломками беспилотников, не поступало. В свою очередь замглавы МИД РФ Александр Грушко отметил, что каждый раз, когда переговоры по Украине вступают в решающую фазу, Киев сразу же осуществляет новые провокации.