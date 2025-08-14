Путин и Трамп встретятся вблизи захоронения советских летчиков Ушаков: встреча на Аляске пройдет недалеко от захоронения советских летчиков

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет вблизи захоронения советских летчиков рядом с базой Эльмендорф-Ричардсон, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, пишет ТАСС. По его словам, место переговоров является символичным, так как напоминает о боевом братстве двух народов.

Рядом с военной базой, где пройдут переговоры, на мемориальном кладбище захоронены девять советских летчиков, а также двое военнослужащих и двое гражданских, которые погибли в 1942–1945 годах при перегоне самолетов из США в рамках ленд-лиза, — отметил Ушаков.

Встреча президентов РФ и США на Аляске начнется с беседы тет-а-тет с участием переводчиков в 22:30 мск. Затем состоятся переговоры с участием делегаций, которые продолжатся во время рабочего завтрака. По завершении переговоров запланирована совместная пресс-конференция двух лидеров.

В состав российской делегации на саммит в Аляске, помимо Ушакова, вошли глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов и министр финансов Антон Силуанов. Также в переговорах примет участие глава РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций) Кирилл Дмитриев.