Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 августа 2025 в 12:35

Путин и Трамп встретятся вблизи захоронения советских летчиков

Ушаков: встреча на Аляске пройдет недалеко от захоронения советских летчиков

Владимир Путин и Дональд Трамп Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет вблизи захоронения советских летчиков рядом с базой Эльмендорф-Ричардсон, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, пишет ТАСС. По его словам, место переговоров является символичным, так как напоминает о боевом братстве двух народов.

Рядом с военной базой, где пройдут переговоры, на мемориальном кладбище захоронены девять советских летчиков, а также двое военнослужащих и двое гражданских, которые погибли в 1942–1945 годах при перегоне самолетов из США в рамках ленд-лиза,отметил Ушаков.

Встреча президентов РФ и США на Аляске начнется с беседы тет-а-тет с участием переводчиков в 22:30 мск. Затем состоятся переговоры с участием делегаций, которые продолжатся во время рабочего завтрака. По завершении переговоров запланирована совместная пресс-конференция двух лидеров.

В состав российской делегации на саммит в Аляске, помимо Ушакова, вошли глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов и министр финансов Антон Силуанов. Также в переговорах примет участие глава РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций) Кирилл Дмитриев.

Владимир Путин
Дональд Трамп
политика
Аляска
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыты основные повреждения после атаки БПЛА на Ростов-на-Дону
Соратник Трампа назвал президента Финляндии «мостом» между Европой и США
Фитнес-тренер рассказала, что нужно делать каждой женщине
Челябинский суд снизил выплаты по громкой аварии с бывшим замгубернатора
Зеленского обвинили в наживе на продаже органов погибших бойцов ВСУ
На Аляску обрушилось цунами высотой 30 метров
Лондон увидел два катастрофических изменения в ВСУ
Путин оценил усилия США по урегулированию украинского кризиса
«США признают Крым»: шок-прогноз ИИ об итогах встречи Путина и Трампа
Подросток чудом выжил после падения в овраг, где провел четыре дня
Раскрыто число уничтоженных украинских БПЛА в зоне СВО за сутки
Участник СВО жестко обратился к ведущим праздный образ жизни россиянам
ChatGPT дал прогноз об итогах встречи Путина и Трампа на Аляске
«Иммунитет на геноцид»: аналитик оценил шансы отстранить Израиль от спорта
Балкон как продолжение комнаты: утепляем с Melke
«Бессильная злоба»: в Госдуме высказались об ударах ВСУ по мирным жителям
Кто поедет на саммит России и США на Аляске: состав делегаций, подробности
Перечислены уловки маркетологов перед 1 сентября
Сбои в WhatsApp 14 августа: где не работает, что со звонками, блокировка
Известный российский певец выступит в Пхеньяне
Дальше
Самое популярное
WhatsApp заблокировали в России? Сбои, что с видеозвонками 12 августа
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокировали в России? Сбои, что с видеозвонками 12 августа

Обрушение фронта ВСУ и подарок для Путина: новости СВО к вечеру 12 августа
Россия

Обрушение фронта ВСУ и подарок для Путина: новости СВО к вечеру 12 августа

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.