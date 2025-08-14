Самолет с российской прессой вылетел на саммит США и России Самолет с российскими журналистами на борту вылетел на Аляску

Ил-96 специального летного отряда «Россия» с журналистами кремлевского пула на борту вылетел на Аляску, пишет ТАСС. Воздушное судно оправилось из Внуково-2 в Анкоридж, где состоится саммит президентов России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

На борту находятся около 50 представителей СМИ, а также участники официальной делегации. Перед вылетом все они прошли стандартный досмотр и необходимые таможенные процедуры. Перелет продлится около 9 часов 40 минут. За это время воздушное судно преодолеет порядка 7 тысяч километров и пересечет 11 часовых поясов.

Ранее стало известно, что Путин и Трамп встретятся у мемориального кладбища возле военной базы Элмендорф-Ричардсон. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, это место выбрано не случайно. Здесь покоятся девять советских летчиков, а также двое военнослужащих и двое гражданских, которые погибли в сороковые годы при перегоне самолетов из США в рамках ленд-лиза.

До этого журналист кремлевского пула Александр Юнашев сообщил, что первый самолет с российской делегацией вылетел на Аляску для участия в саммите США и России. Он отметил, что на борту находятся организаторы встречи, в которой примут участие лидеры двух стран.