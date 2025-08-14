Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 августа 2025 в 11:09

«Наш черед»: часть делегации РФ отправилась на саммит России и США

Журналист Юнашев заявил, что первый самолет с делегацией РФ вылетел на Аляску

Журналисты у военной базы США Эльмендорф-Ричардсон (JBER) в Анкоридже на Аляске Журналисты у военной базы США Эльмендорф-Ричардсон (JBER) в Анкоридже на Аляске Фото: Алексей Алексеев/РИА Новости

Первый борт с российской делегацией отправился на Аляску для участия в саммите США и России, сообщил в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Александр Юнашев. По его словам, на борту лайнера находятся организаторы мероприятия, в котором примут участие главы обоих государств.

На борту те, кто будет заниматься подготовкой исторического саммита [Владимира] Путина и [Дональда] Трампа в США. Скоро наш черед, — уточнил он.

Ранее стало известно, что Трамп опасался присутствия Владимира Зеленского на переговорах на Аляске, так как он может их сорвать. Кроме того, Брюссель настаивал на участии во встрече представителей ЕС или Киева, предлагая кандидатуры Марка Рютте и украинского лидера. От этой идеи отказались лишь после разговора Трампа с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Американский президент пообещал проинформировать о результатах беседы с Владимиром Путиным как Зеленского, так и лидеров Евросоюза.

До этого исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев сообщил, что широкофюзеляжные самолеты Ил-96 способны выполнять прямые рейсы из Москвы на Аляску, где есть подходящие аэродромы. По его словам, транспортные борта с техникой и имуществом могут лететь с промежуточными посадками в Сибири или на Дальнем Востоке.

Аляска
саммиты
Дональд Трамп
Владимир Путин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Tefal подала в суд на популярного российского актера
«Ответят за это»: депутат об ударе ВСУ по Ростову-на-Дону
Вассерман раскрыл, поделят ли Путин и Трамп мир в ходе саммита на Аляске
Два населенных пункта в ДНР перешли под контроль России
Путин и Трамп встретятся вблизи захоронения советских летчиков
В Госдуме рассказали, кто стоял за ракетной программой «Сапсан»
Сношал детей после тренировок: Фадеев и Собчак объявили войну педофилу
Журналисты обнародовали график Путина на Аляске
Названо эффективное средство ВС России для защиты городов от атак ВСУ
Стало известно, по какой формуле пройдет встреча Путина и Трампа
Онколог перечислил ранние симптомы рака полости рта
Ушаков назвал главную тему переговоров Путина и Трампа на Аляске
Стало известно, где в США приземлится самолет с российской делегацией
Россияне стали меньше нуждаться в услугах курьеров
«Чувствую себя русской»: кубинская певица об участии в «Интервидении»
Кремль озвучил состав делегации России на саммите в штате Аляска
Ситуация в Сумской области утром 14 августа: жесткая мясорубка, сбит Ми-24
Военэксперт указал на нюанс украинского дрона «Летучая лисица»
Украину уличили в критической зависимости от российских ресурсов
В Кремле рассказали, с чего начнется встреча Путина и Трампа на Аляске
Дальше
Самое популярное
Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов
Общество

Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов

WhatsApp заблокировали в России? Сбои, что с видеозвонками 12 августа
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокировали в России? Сбои, что с видеозвонками 12 августа

Обрушение фронта ВСУ и подарок для Путина: новости СВО к вечеру 12 августа
Россия

Обрушение фронта ВСУ и подарок для Путина: новости СВО к вечеру 12 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.