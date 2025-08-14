«Наш черед»: часть делегации РФ отправилась на саммит России и США Журналист Юнашев заявил, что первый самолет с делегацией РФ вылетел на Аляску

Первый борт с российской делегацией отправился на Аляску для участия в саммите США и России, сообщил в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Александр Юнашев. По его словам, на борту лайнера находятся организаторы мероприятия, в котором примут участие главы обоих государств.

На борту те, кто будет заниматься подготовкой исторического саммита [Владимира] Путина и [Дональда] Трампа в США. Скоро наш черед, — уточнил он.

Ранее стало известно, что Трамп опасался присутствия Владимира Зеленского на переговорах на Аляске, так как он может их сорвать. Кроме того, Брюссель настаивал на участии во встрече представителей ЕС или Киева, предлагая кандидатуры Марка Рютте и украинского лидера. От этой идеи отказались лишь после разговора Трампа с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Американский президент пообещал проинформировать о результатах беседы с Владимиром Путиным как Зеленского, так и лидеров Евросоюза.

До этого исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев сообщил, что широкофюзеляжные самолеты Ил-96 способны выполнять прямые рейсы из Москвы на Аляску, где есть подходящие аэродромы. По его словам, транспортные борта с техникой и имуществом могут лететь с промежуточными посадками в Сибири или на Дальнем Востоке.