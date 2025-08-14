В США объяснили, почему Трамп не разрешил Зеленскому ехать на Аляску WSJ: Трамп опасался, что Зеленский мог сорвать встречу на Аляске при участии

Президент США Дональд Трамп опасался, что его украинский коллега Владимир Зеленский мог сорвать переговоры на Аляске в случае участия в них, передает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к ситуации. По их словам, изначально Брюссель пытался добиться присутствия на этой встрече своих представителей или Киева. В частности, были предложены кандидатуры генерального секретаря НАТО Марка Рютте и Зеленского.

В ЕС отказались от этого требования лишь после телефонного разговора 13 августа Трампа и немецкого канцлера Фридриха Мерца, сказано в материале. При этом хозяин Белого дома выразил опасения по поводу возможных последствий присутствия президента Украины на встрече. По информации издания, Трамп согласился проинформировать о результатах переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным не только Зеленского, но и лидеров Евросоюза.

До этого западные СМИ сообщили, что Вашингтон ищет место для трехсторонней встречи Трампа, Путина и Зеленского. По словам инсайдеров, переговоры по разрешению кризиса вокруг Украины могут состояться в конце следующей недели.