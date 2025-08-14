Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 августа 2025 в 03:29

Стало известно, какой самолет способен без посадок долететь из РФ до Аляски

Аналитик Пантелеев: ИЛ-96 может без посадок долететь из России до Аляски

Самолёт Ил-96 Самолёт Ил-96 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Широкофюзеляжные самолеты, такие как Ил-96, способны выполнять беспосадочные рейсы из Москвы и других городов России прямо до Аляски, подтвердил РИА Новости исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. По его словам, там есть аэродромы, готовые принять эти лайнеры.

Самолеты для обслуживания подобных визитов могут осуществлять прямые беспосадочные полеты на Аляску и из Москвы <…>. Транспортные самолеты, которые доставляют автомобили и необходимое имущество, могут следовать с промежуточными посадками в Сибири или на Дальнем Востоке,рассказал Пантелеев.

Ил-96, первый советский дальнемагистральный широкофюзеляжный самолет, в модификации Ил-96-300 используется специальным летным отрядом «Россия» для правительственных перевозок. Возможность прямых перелетов приобретает практическое значение в связи с предстоящей 15 августа встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже.

Ранее сообщалось, что США могут предложить России экономические стимулы для достижения перемирия на Украине. Центральным пунктом станет предложение совместно разрабатывать месторождения редкоземельных металлов на Аляске, где сосредоточены значительные, в том числе неразведанные запасы природных ресурсов. Другой важной мерой может стать частичное ослабление ограничений против российской авиапромышленности.

