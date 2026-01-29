Посольство РФ ищет двух бесследно пропавших в Египте российских туристов

Посольство России в Каире ведет поиск пропавших в Египте граждан РФ, сообщили ТАСС в дипмиссии. По словам собеседника агентства, новых данных о судьбе российских туристов пока нет.

Поиск идет, но новых данных пока нет, — сказал источник.

В дипмиссии подтвердили, что речь идет о двух молодых людях. Там отметили, что на связь уже вышли родители пропавших и сотрудники посольства работают в тесном контакте с ними. Обстоятельства их исчезновения пока не уточняются.

Ранее в Египте пропали без вести два российских туриста — Владислав Ревенко и Никита Таланов. Как рассказал отец одного из исчезнувших Павел Ревенко, они перестали отвечать на звонки 26 января. Последний раз сын мужчины был в Сети в Городе имени 6 октября (Медина-Ситтат-Октобер), недалеко от Каира. Молодые люди прилетели из Екатеринбурга в Шарм-эш-Шейх 21 января, добавил Павел.

До этого сообщалось, что несколько туристов из Великобритании напали на многодетную семью из Москвы в пятизвездочном отеле Sunrise Arabian Beach Resort в египетском Шарм-эш-Шейхе. В ходе конфликта иностранцы начали душить отца семейства веревкой. Перепалка началась после того, как британцы скинули вещи россиян на пол и заняли все лежаки возле бассейна.