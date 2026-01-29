В Госдуме нашли способ борьбы с нарушениями правил въезда мигрантами «Новые люди» предложили поднять штрафы для мигрантов за нарушения правил въезда

Штрафы для мигрантов за нарушение правил въезда перестали выполнять превентивную функцию, заявила RTVI группа депутатов Госдумы от «Новых людей» во главе с вице-спикером нижней палаты парламента Владиславом Даванковым. Они предложили повысить размеры штрафов.

Таким образом, нынешние штрафы, утвержденные еще в 2007 году, больше не выполняют превентивную функцию: для многих нарушителей это незначительная сумма, которую проще заплатить, чем соблюдать требования закона, — указывают авторы законопроекта.

В пояснительной записке отмечается, что увеличить сумму штрафа следует до 25-50 тыс. рублей. Сейчас штраф за подобное нарушение составляет от 2 до 5 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Госдуме поддержали законопроекты, направленные на усиление контроля за здоровьем мигрантов. Инициатива предполагает сокращение сроков прохождения медосмотра с 90 до 30 дней, обязательную передачу данных в МВД и Роспотребнадзор, а также жесткие санкции за уклонение от обследования или подделку документов.