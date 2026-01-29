В Госдуме нашли способ борьбы с нарушениями правил въезда мигрантами

Штрафы для мигрантов за нарушение правил въезда перестали выполнять превентивную функцию, заявила RTVI группа депутатов Госдумы от «Новых людей» во главе с вице-спикером нижней палаты парламента Владиславом Даванковым. Они предложили повысить размеры штрафов.
Таким образом, нынешние штрафы, утвержденные еще в 2007 году, больше не выполняют превентивную функцию: для многих нарушителей это незначительная сумма, которую проще заплатить, чем соблюдать требования закона, — указывают авторы законопроекта.
В пояснительной записке отмечается, что увеличить сумму штрафа следует до 25-50 тыс. рублей. Сейчас штраф за подобное нарушение составляет от 2 до 5 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что в Госдуме поддержали законопроекты, направленные на усиление контроля за здоровьем мигрантов. Инициатива предполагает сокращение сроков прохождения медосмотра с 90 до 30 дней, обязательную передачу данных в МВД и Роспотребнадзор, а также жесткие санкции за уклонение от обследования или подделку документов.