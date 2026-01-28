Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 11:32

В России ужесточают правила медосвидетельствования для мигрантов

Госдума одобрила сокращение срока медосмотра для иностранцев до 30 дней

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В Госдуме поддержали законопроекты, направленные на усиление контроля за здоровьем мигрантов, рассказал РИА Новости глава думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов. По его словам, инициатива предполагает сокращение сроков прохождения медосмотра с 90 до 30 дней, обязательную передачу данных в МВД и Роспотребнадзор, а также жесткие санкции за уклонение от обследования или подделку документов.

Так, для приехавших в Россию на срок более 90 дней обязательный срок для прохождения медосвидетельствования сокращается с 90 до 30 дней. Данные должны передаваться в единой информационной системе здравоохранения и МВД России. В случае выявления опасных заболеваний мигрантов будут депортировать, а за подделку справок введут уголовную ответственность — до восьми лет лишения свободы.

Тем временем с 28 января в России заработал новый порядок взаимодействия МВД и системы образования. Он предполагает постоянный обмен информацией о детях иностранных граждан, обучающихся в школах и колледжах.

Госдума
мигранты
здоровье
МВД
