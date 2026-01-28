Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 04:35

Российские школы начнут тесно сотрудничать с МВД из-за детей мигрантов

Российские школы будут сообщать МВД ключевые данные о детях-мигрантах

МВД РФ МВД РФ Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
С 28 января в России заработал новый порядок взаимодействия МВД и системы образования. Он предполагает постоянный обмен информацией о детях иностранных граждан, обучающихся в школах и колледжах. С документом можно ознакомиться на портале официального публикования правовых актов.

Согласно новым правилам, региональные и муниципальные органы управления образованием обязаны информировать Министерство внутренних дел о целом ряде событий. В этот перечень входит зачисление или отчисление ребенка-мигранта, а также результаты его тестирования по русскому языку. Кроме того, МВД будут сообщать о каждом обращении с заявлением о приеме в учебное заведение, если ребёнок включён в реестр контролируемых лиц.

Ожидается, что нормативный акт поможет сформировать единую систему учета для детей мигрантов, находящихся на территории РФ. Закон направлен на усиление контроля за пребыванием иностранных граждан и, как ожидается, поможет более четко планировать ресурсы системы образования.

Ранее зампред комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев заявил, что России нужна программа возвратной миграции, при которой иностранцы должны приезжать на заработки, а после завершения договора возвращаться домой. Кроме того, по его словам, важно привлекать квалифицированных специалистов, а не разнорабочих.

Россия
мигранты
школы
МВД
