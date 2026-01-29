Афанасьевские морозы и ледяной циклон, до -30: прогноз погоды в Москве

Начало февраля принесет в Москву новый холодный циклон со снегом, обещают синоптики. Какая погода пришла с 29 января, чего ждать, сколько будет градусов?

Какая погода пришла в Москву к 29 января

К 29 января высота снежного покрова в Москве и области вдвое превысила норму. В столице самый высокий снежный покров отмечается в районе Внуково, его глубина превысила 65 см и в четверг из-за снегопадов может прибавиться еще 2–4 см снега. После этого закончатся снегопады и январь 2026 года.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус отмечает, что самые высокие сугробы в ЦФО зафиксировали в городе Малоярославце Калужской области: высота снежного покрова составила 75 см.

Московский дептранс предупредил об ограничениях движения в Москве из-за аномального снегопада и призвал автомобилистов столицы пересесть на метро, МЦД и МЦК. По данным «Яндекс.Карт», сейчас в Москве пробки достигли 6 баллов. Между тем, как и в ходе аномальных снегопадов в начале января, движение по Горьковскому шоссе в сторону столицы оказалось полностью заблокировано из-за снегопада и аварий.

Леус прогнозирует, что 29 января снегопады закончатся: им на смену придет холодный фронт.

«Холодный атмосферный фронт медленно опускается на южные границы региона. Пройдет снег, но его интенсивность будет постепенно ослабевать. Вслед за фронтальным разделом в регион начнут поступать более холодные воздушные массы. [29 января] температура воздуха в городе — минус 9–11 градусов, по области — минус 8–13. Атмосферное давление будет расти. В пятницу ночью местами небольшой снег, днем без осадков, ночью — минус 15–17, днем — минус 10–12 градусов», — сообщил Леус в своем Telegram-канале.

Как начнется февраль в Москве, когда закончатся аномальные снегопады и холода

Леус прогнозирует, что с пятницы в Москву придут крепкие морозы, известные по народному календарю как афанасьевские, в честь святителя Афанасия Великого, день которого отмечается 31 января.

В этот день под влиянием антициклона в Москве окрепнут морозы: ночью похолодает до минус 18–20 градусов, а днем ожидается минус 12–14, предупреждает Леус. Антициклон ненадолго разгонит тучи, однако уже 1 февраля на столицу начнет надвигаться новый южный циклон. При этом потепления ожидать не приходится — на первые дни февраля выпадают суровые морозы.

При этом 1 и 2 февраля ледяной циклон принесет новые снегопады: ожидается 4,7 мм осадков.

По данным Foreca, до конца следующей рабочей недели температура будет колебаться между минус 15 и минус 20 градусами. Только к пятнице «потеплеет» до минус 10. Согласно долговременному прогнозу «Метеоновостей», в некоторые ночи в начале февраля температура в Москве может падать до минус 30 градусов, морозы смягчатся только после 10 февраля.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что с погодой в Санкт-Петербурге, будет ли оттепель

В Санкт-Петербурге также усиливаются морозы с приходом скандинавского антициклона, констатирует Леус.

«На фоне растущего атмосферного давления ожидается облачная с прояснениями погода. Температура воздуха — минус 9–11 градусов, в Ленинградской области — минус 9–14. Атмосферное давление будет выше нормы. В пятницу местами небольшой снег, ночью — минус 15–17, днем — минус 11–13 градусов», — сообщил специалист.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов отмечает, что температура в городе сильно отличается в центре и на окраинах — разница может составлять до 8 градусов. Восточные районы Ленобласти уже охвачены морозами до минус 26; а в Северной столице в ближайшие дни может быть перекрыт мороз в минус 17,7 градуса, отмеченный 5 января.

По данным Foreca, морозы ослабеют только после 5 февраля.

