Дептранс призвал москвичей пересесть на метро из-за аномального снегопада

В период аномальных снегопадов жителям и гостям Москвы рекомендуется отказаться от поездок на личном транспорте, сообщила пресс-служба столичного дептранса. Ведомство призвало пассажиров воспользоваться метро, МЦК и МЦД.

По данным ЦОДД и прогнозу погоды, сегодня в течение всего дня в городе движение будет сильно затруднено — выбирайте метро, — говорится в сообщении.

Как пояснили в дептрансе, самые крупные пробки ожидаются в центре города, на МКАД, а также на ключевых вылетных магистралях: шоссе Энтузиастов, Щелковском и Ярославском шоссе в направлении области. Дороги будут загружены до 20:30, а поездка может занять в два-три раза больше обычного времени.

В ведомстве отметили, что самым надежным способом избежать задержек остается использование подземного общественного транспорта. Также ЦОДД просит водителей не парковаться вдоль дорог и уступать путь спецтехнике коммунальных служб, расчищающей улицы. Там призвали планировать свой маршрут заранее.

Ранее в Московской железной дороге (МЖД) сообщили о круглосуточных работах по расчистке инфраструктуры в условиях сильного снегопада. На линию выведена специальная техника, а тысячи работников очищают пути и станции, чтобы движение поездов не прерывалось.