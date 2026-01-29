В Госдуме ответили, отважится ли Трамп атаковать Иран

Президенту США Дональду Трампу не позволят начать полномасштабное наземное вторжение в Иран, предположил в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, американская сторона, вероятно, ограничится бомбардировками.

Сомнительно, что Трамп осуществит наземную операцию в Иране. Он грозно повышает голос в публичных выступлениях, а в итоге удачной можно считать только атаку на Венесуэлу. И то, скорее всего, весьма значительную роль там сыграло предательство местной верхушки, окружавшей Николаса Мадуро (49-й президент Венесуэлы. — NEWS.ru). Не исключено, что США начнут очередные бомбардировки [Ирана]. Не зря же они выдвинули поближе целый флот. Но на этом, подозреваю, все и закончится. Никто не даст Трампу санкции на наземное вторжение, а без него с Ираном точно разобраться не получится, — пояснил Журавлев.

Он отметил, что у Вашингтона существует теоретическая возможность для реализации подобного сценария в Тегеране, особенно с учетом наработок израильских спецслужб. Однако, по словам депутата, правящие круги в стране демонстрируют гораздо большую сплоченность и монолитность, основанную в том числе на религиозных принципах.

Теоретически у США есть возможность атаковать Иран, тем более если использовать наработки израильского МОССАДа. Но в целом иранское руководство гораздо более монолитное и спаянное, [чем в Венесуэле], в том числе и на религиозной основе, — резюмировал Журавлев.

Ранее Трамп заявил, что следующая потенциальная атака на Иран окажется намного более разрушительной, чем удар в июне 2025 года. Он призвал Тегеран не допустить такого сценария.