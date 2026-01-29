Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 января 2026 в 10:18

В Госдуме ответили, отважится ли Трамп атаковать Иран

Депутат Журавлев: Трампу не позволят начать наземное вторжение в Иран

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президенту США Дональду Трампу не позволят начать полномасштабное наземное вторжение в Иран, предположил в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, американская сторона, вероятно, ограничится бомбардировками.

Сомнительно, что Трамп осуществит наземную операцию в Иране. Он грозно повышает голос в публичных выступлениях, а в итоге удачной можно считать только атаку на Венесуэлу. И то, скорее всего, весьма значительную роль там сыграло предательство местной верхушки, окружавшей Николаса Мадуро (49-й президент Венесуэлы. — NEWS.ru). Не исключено, что США начнут очередные бомбардировки [Ирана]. Не зря же они выдвинули поближе целый флот. Но на этом, подозреваю, все и закончится. Никто не даст Трампу санкции на наземное вторжение, а без него с Ираном точно разобраться не получится, — пояснил Журавлев.

Он отметил, что у Вашингтона существует теоретическая возможность для реализации подобного сценария в Тегеране, особенно с учетом наработок израильских спецслужб. Однако, по словам депутата, правящие круги в стране демонстрируют гораздо большую сплоченность и монолитность, основанную в том числе на религиозных принципах.

Теоретически у США есть возможность атаковать Иран, тем более если использовать наработки израильского МОССАДа. Но в целом иранское руководство гораздо более монолитное и спаянное, [чем в Венесуэле], в том числе и на религиозной основе, — резюмировал Журавлев.

Ранее Трамп заявил, что следующая потенциальная атака на Иран окажется намного более разрушительной, чем удар в июне 2025 года. Он призвал Тегеран не допустить такого сценария.

Иран
США
Дональд Трамп
Венесуэла
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Плов в горшочках, от которого все ахают: попробуйте срочно!
Погода в Москве в четверг, 29 января: аномальный холод приближается?
В Госдуме опровергли сообщения о переходе вузов на новую модель с 2026 года
Стало известно, что могло спровоцировать смерти в интернате Кузбасса
Момент мощного взрыва в Буэнос-Айресе попал на видео
Дептранс призвал москвичей пересесть на метро из-за аномального снегопада
Пассажирский автобус перевернулся на российской трассе
Стал известен приговор бывшему партнеру блогера Лерчек
Иммунолог дал советы, как уберечься от простуд в зимний период
Маклаков прервал молчание после слухов о госпитализации
Военные нацгвардии Украины сдались под Димитровом
Названа предварительная причина смертей в Прокопьевском интернате
В МВД России назвали лидирующий по подростковой преступности регион
Мощный взрыв прогремел на заводе в одной из стран Латинской Америки
В Кузбассе возбудили дело после смерти пациентов в интернате Прокопьевска
В громком деле о налетах дронов ВСУ появились первые обвиняемые
В Госдуме назвали сроки введения новой модели высшего образования в России
Экс-аналитик ЦРУ усомнился в готовности Киева к мирным переговорам
«Застали врасплох»: военнопленный ВСУшник о захвате российской ДРГ
Врач опровергла популярные мифы о циррозе печени
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.