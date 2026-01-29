Жамнов временно покинул «Спартак»

Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов временно оставит руководство командой и пропустит ближайшие матчи регулярного чемпионата КХЛ, сообщила пресс-служба клуба. Причиной отсутствия наставника в клубе назвали запланированные медицинские процедуры.

Исполнять обязанности главного тренера в этих играх будет Александр Эдгардович Барков. Желаем Алексею Юрьевичу здоровья и скорейшего возвращения в строй! — указали в клубе.

На этой же неделе у Жамнова родился сын, из-за чего он уже пропустил победную домашнюю встречу против тольяттинской «Лады». В официальном заявлении клуба подчеркивается временный характер перестановок.

Баркову предстоит руководить «красно-белыми» в серии ответственных матчей против СКА, «Северстали» и «Локомотива». Сейчас «Спартак» с 58 очками занимает седьмую строчку в Западной конференции, и сохранение стабильности в отсутствие лидера скамейки станет для тренерского штаба ключевой задачей.

Ранее ярославский «Локомотив» одержал уверенную победу над петербургским СКА. Встреча, прошедшая в Ледовом дворце Северной столицы, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.