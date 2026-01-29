Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 января 2026 в 13:26

Жамнов временно покинул «Спартак»

Жамнов временно покинул пост тренера «Спартака» по медицинским причинам

Алексей Жамнов Алексей Жамнов Фото: Артем Пряхин /РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов временно оставит руководство командой и пропустит ближайшие матчи регулярного чемпионата КХЛ, сообщила пресс-служба клуба. Причиной отсутствия наставника в клубе назвали запланированные медицинские процедуры.

Исполнять обязанности главного тренера в этих играх будет Александр Эдгардович Барков. Желаем Алексею Юрьевичу здоровья и скорейшего возвращения в строй! указали в клубе.

На этой же неделе у Жамнова родился сын, из-за чего он уже пропустил победную домашнюю встречу против тольяттинской «Лады». В официальном заявлении клуба подчеркивается временный характер перестановок.

Баркову предстоит руководить «красно-белыми» в серии ответственных матчей против СКА, «Северстали» и «Локомотива». Сейчас «Спартак» с 58 очками занимает седьмую строчку в Западной конференции, и сохранение стабильности в отсутствие лидера скамейки станет для тренерского штаба ключевой задачей.

Ранее ярославский «Локомотив» одержал уверенную победу над петербургским СКА. Встреча, прошедшая в Ледовом дворце Северной столицы, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Спартак
хоккей
тренеры
Алексей Жамнов
КХЛ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Петербурге задержали начальника представительства Минобороны России
Евросоюз принял новые санкции против Ирана
«Прямой намек»: политолог о фото Трампа и Путина в Белом доме
Раскрыта причина изъятия у россиян автономеров ЕКХ
Экс-главу ОКР обвинили в краже средств, выделенных для ОИ в Сочи
Стал известен неожиданный участник переговоров Путина с президентом ОАЭ
В Курчатове началось возведение третьего энергоблока АЭС-2
В ГД оценили шансы России на медаль Олимпиады в конькобежном спорте
Московские врачи спасли пятилетнюю девочку, проглотившую игрушку
«У общества вопросы»: в СПЧ высказались о трагедии в интернате Кузбасса
Родителям мальчика с замком в носу пришлось вызывать пожарных
«Азов» транслирует в прямом эфире пытки российских военных
Сухогруз находится на грани затопления у Махачкалы
Высокопоставленный иностранный гость прибыл в Москву
«Извольте покинуть»: политолог о словах Скороход про границы Донбасса
Психолог объяснила, какие отношения должны быть между ребенком и родителем
Изъятие имущества экс-инспектора полпреда в ЮФО признали законным
Губернатор Кузбасса впервые прокомментировал трагедию в интернате
Патриарх Кирилл предложил запретить аборты в браке без согласия мужа
Российские военные нанесли удар по «кузнице» ВСУ
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.