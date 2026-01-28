«Локомотив» в очередной раз разгромил СКА в матче КХЛ

В матче регулярного чемпионата КХЛ ярославский «Локомотив» одержал уверенную победу над петербургским СКА. Встреча, прошедшая в Ледовом дворце Северной столицы, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Игра была посвящена знаменательной исторической дате — 82-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Матч начался в символичное время — 19:44, что отсылает к году полного снятия блокады. Хоккеисты СКА вышли на лед в специальной форме с надписью «Ленинград», а перед началом игры на арене прошло памятное представление.

Однако гости быстро захватили инициативу, открыв счет уже на первой минуте благодаря шайбе Максима Шалунова. Во втором периоде Александр Радулов увеличил преимущество «Локомотива». В третьей двадцатиминутке команды обменялись голами: сначала Шалунов оформил дубль, а на последней минуте Рокко Гримальди смог поразить ворота ярославцев, сократив разрыв в счете.

Это была уже пятая очная встреча команд в текущем сезоне. В четырех из них сильнее оказывался «Локомотив», и лишь одна игра осталась за СКА.

Победа позволила лидеру Западной конференции укрепить свои позиции, набрав 69 очков после 51 матча. СКА с 53 очками после 48 игр занимает в турнирной таблице Запада восьмое место.

В следующих турах «Локомотив» примет дома тольяттинскую «Ладу». СКА в этот же день сыграет на выезде с московским «Спартаком».

