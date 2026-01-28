Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 января 2026 в 03:13

«Локомотив» в очередной раз разгромил СКА в матче КХЛ

Ярославский «Локомотив» обыграл петербургский СКА в матче КХЛ со счетом 3:1

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В матче регулярного чемпионата КХЛ ярославский «Локомотив» одержал уверенную победу над петербургским СКА. Встреча, прошедшая в Ледовом дворце Северной столицы, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Игра была посвящена знаменательной исторической дате — 82-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Матч начался в символичное время — 19:44, что отсылает к году полного снятия блокады. Хоккеисты СКА вышли на лед в специальной форме с надписью «Ленинград», а перед началом игры на арене прошло памятное представление.

Однако гости быстро захватили инициативу, открыв счет уже на первой минуте благодаря шайбе Максима Шалунова. Во втором периоде Александр Радулов увеличил преимущество «Локомотива». В третьей двадцатиминутке команды обменялись голами: сначала Шалунов оформил дубль, а на последней минуте Рокко Гримальди смог поразить ворота ярославцев, сократив разрыв в счете.

Это была уже пятая очная встреча команд в текущем сезоне. В четырех из них сильнее оказывался «Локомотив», и лишь одна игра осталась за СКА.

Победа позволила лидеру Западной конференции укрепить свои позиции, набрав 69 очков после 51 матча. СКА с 53 очками после 48 игр занимает в турнирной таблице Запада восьмое место.

В следующих турах «Локомотив» примет дома тольяттинскую «Ладу». СКА в этот же день сыграет на выезде с московским «Спартаком».

Ранее сообщалось, что московский ЦСКА одержал победу над череповецкой «Северсталью» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу армейцев.

Локомотив
СКА
КХЛ
победы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Назван документ, гарантирующий безопасность сделок с недвижимостью
«Венесуэла на стероидах»: Трамп предсказал незавидное будущее США
Как защитить деревья на даче от аномальных морозов: список срочных дел
Гороскоп на 28 января: Овнам действовать смело, а Весам ждать сюрпризов
Биография, личная жизнь, слова об Украине и СВО: где сейчас Ольга Кабо
«Что это было?»: Трамп посмеялся над внешним видом Макрона в Давосе
При пожаре в частном доме в Якутии погибли пять человек
Раскрыто, что ждет ВСУ после освобождения российскими силами Новояковлевки
Названа востребованная у россиян услуга, которая может скоро подорожать
«Локомотив» в очередной раз разгромил СКА в матче КХЛ
Российских пенсионеров могут обеспечить дополнительной выплатой
В Латвии приговорили ученого за участие в российской конференции
Военный монстр: оборонка ЕС «переплюнула» США — Брюссель готовится к войне?
Временные меры введены на Крымском мосту
Кубанский аэропорт временно прекратил полеты
Семья Шатунова оценила общий ущерб по делу экс-продюсера певца
Воспитание сына, личная жизнь, наркозависимость: как живет Стас Пьеха
В Венгрии подтвердили свою позицию по членству Украины в ЕС
Очевидцы рассказали о серии взрывов в Ростовской области
Поисковик высказалась о возможном уходе семьи Усольцевых в тайгу
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.