ЦСКА взял верх над «Северсталью» в московском матче КХЛ ЦСКА обыграл «Северсталь» со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ

Московский ЦСКА одержал победу над череповецкой «Северсталью» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу армейцев.

Шайбы у ЦСКА забросили Павел Карнаухов (3-я минута), Денис Гурьянов (11-я), Иван Дроздов (56-я) и Виталий Абрамов (59-я). У «Северстали» дважды отличился Кирилл Танков (16-я и 60-я).

ЦСКА в четвертый раз в текущем сезоне обыграл «Северсталь». Команды продолжат выступление в чемпионате 28 января, сыграв гостевые матчи с «Торпедо» и «Динамо» соответственно.

Ранее действующий чемпион КХЛ ярославский «Локомотив» обыграл московский «Спартак» в гостевом матче регулярного чемпионата. Встреча закончилась со счетом 3:2.

До этого нижегородское «Торпедо» дома одержало победу над петербургским СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Уточняется, что встреча завершилась со счетом 6:0 (3:0, 2:0, 1:0). Дубли оформили Кирилл Свищев (17-я и 37-я минуты) и Егор Виноградов (30 и 53). Кроме того, по одной шайбе забросили Сергей Гончарук (10) и Василий Атанасов (14).

Кроме того, хоккеист Илья Михеев, выступающий за клуб «Чикаго Блэкхокс», отличился нестандартным голом в матче против команды «Сент-Луис Блюз». На четвертой минуте встречи вратарь «Сент-Луиса» Джоэл Хофер не глядя выбросил шайбу от борта прямо на клюшку Михеева. Российский форвард точно направил ее в ворота и попал.