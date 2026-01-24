«Торпедо» разгромило СКА в матче КХЛ «Торпедо» одержало победу над СКА в матче КХЛ со счетом 6:0

Нижегородское «Торпедо» дома одержало победу над петербургским СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Уточняется, что встреча завершилась со счетом 6:0 (3:0, 2:0, 1:0).

Дубли оформили Кирилл Свищев (17-я и 37-я минуты) и Егор Виноградов (30 и 53). Кроме того, по одной шайбе забросили Сергей Гончарук (10) и Василий Атанасов (14).

Тем временем дубль российского хоккеиста Александра Овечкина обеспечил команде «Вашингтон Кэпиталз» победу в домашнем матче против «Анахайм Дакс». Игра закончилась уверенной победой хозяев со счетом 7:4 и первой победой «Вашингтона» в 2026 году.

Ранее сборная Канады стала бронзовым призером молодежного чемпионата мира по хоккею, одержав волевую победу над командой Финляндии со счетом 6:3. Матч за третье место завершился в американском Сент-Поле, подарив канадцам долгожданные награды.

Также сообщалось, что московский «Спартак» одержал победу над нижегородским «Торпедо» в результативном матче регулярного чемпионата КХЛ, завершившемся со счетом 7:6. Встреча прошла в Нижнем Новгороде, дубль в составе победителей оформил Даниил Орлов.