«Спартак» в третий раз подряд потерпел поражение в матче с чемпионом КХЛ

«Спартак» в третий раз подряд потерпел поражение в матче с чемпионом КХЛ «Спартак» в третий раз проиграл «Локомотиву» в матче КХЛ

Действующий чемпион КХЛ ярославский «Локомотив» обыграл московский «Спартак» в гостевом матче регулярного чемпионата. Встреча закончилась со счетом 3:2.

В составе «Спартака» забили Никита Коростелев (на 12-й минуте) и Даниил Гутик (44-я), у «Локомотива» отметились Максим Березкин (4-я) и Артур Каюмов (37-я). Также, как уточняется, в овертайме победу гостям принес Байрон Фрэз (62-я).

Ранее нижегородское «Торпедо» дома одержало победу над петербургским СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Уточняется, что встреча завершилась со счетом 6:0 (3:0, 2:0, 1:0). Дубли оформили Кирилл Свищев (17-я и 37-я минуты) и Егор Виноградов (30 и 53). Кроме того, по одной шайбе забросили Сергей Гончарук (10) и Василий Атанасов (14).

Тем временем дубль российского хоккеиста Александра Овечкина обеспечил команде «Вашингтон Кэпиталз» победу в домашнем матче против «Анахайм Дакс». Игра закончилась уверенной победой хозяев со счетом 7:4 и первой победой «Вашингтона» в 2026 году.

Также сообщалось, что московский «Спартак» одержал победу над нижегородским «Торпедо» в результативном матче регулярного чемпионата КХЛ, завершившемся со счетом 7:6.