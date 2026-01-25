Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 января 2026 в 23:35

«Спартак» в третий раз подряд потерпел поражение в матче с чемпионом КХЛ

«Спартак» в третий раз проиграл «Локомотиву» в матче КХЛ

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Действующий чемпион КХЛ ярославский «Локомотив» обыграл московский «Спартак» в гостевом матче регулярного чемпионата. Встреча закончилась со счетом 3:2.

В составе «Спартака» забили Никита Коростелев (на 12-й минуте) и Даниил Гутик (44-я), у «Локомотива» отметились Максим Березкин (4-я) и Артур Каюмов (37-я). Также, как уточняется, в овертайме победу гостям принес Байрон Фрэз (62-я).

Ранее нижегородское «Торпедо» дома одержало победу над петербургским СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Уточняется, что встреча завершилась со счетом 6:0 (3:0, 2:0, 1:0). Дубли оформили Кирилл Свищев (17-я и 37-я минуты) и Егор Виноградов (30 и 53). Кроме того, по одной шайбе забросили Сергей Гончарук (10) и Василий Атанасов (14).

Тем временем дубль российского хоккеиста Александра Овечкина обеспечил команде «Вашингтон Кэпиталз» победу в домашнем матче против «Анахайм Дакс». Игра закончилась уверенной победой хозяев со счетом 7:4 и первой победой «Вашингтона» в 2026 году.

Также сообщалось, что московский «Спартак» одержал победу над нижегородским «Торпедо» в результативном матче регулярного чемпионата КХЛ, завершившемся со счетом 7:6.

КХЛ
матчи
хоккей
Спартак
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Приметы 26 января — Ермилов день: все внимание кошкам!
Запорожская область частично лишились электроснабжения
«Прямолинейно, он прав»: во Франции поддержали слова Медведева о Зеленском
Россия требует доступа к экипажу захваченного танкера «Маринера»
«Катастрофа»: Трамп высказался о саморазрушении Канады
Пушилин сообщил о прорыве армии России возле Константиновки
«Спартак» в третий раз подряд потерпел поражение в матче с чемпионом КХЛ
Сотрудников украинских военкоматов увидели на рейде с шевронами СС
Названо число сбитых над Россией за три часа украинских БПЛА
Высокопоставленный военный из КНР может оказаться американским шпионом
Зеленский случайно перешел на русский язык во время беседы с коллегами
Зеленский потребовал принять Украину в ЕС в определенный срок
Президент Сербии раскрыл часть мирного плана по Украине
Украинский город содрогнулся от взрывов
Стало известно о наступлении армии РФ по всей линии фронта
Гостей московского ресторана эвакуировали из-за возгорания
В массовом ДТП в Ленобласти пострадал ребенок и четверо взрослых
Младенец стал неизлечимым инвалидом из-за халатности врачей в Петербурге
Мощные снегопады в Японии стали причиной человеческих жертв
В АТОР дали рекомендации туристам в связи с вирусом Нипах в Индии
Дальше
Самое популярное
Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова
Общество

Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей
Семья и жизнь

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей

Лучше риса и гречки! Готовим булгур на гарнир — все о главной крупе востока
Семья и жизнь

Лучше риса и гречки! Готовим булгур на гарнир — все о главной крупе востока

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.