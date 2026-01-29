Роспотребнадзор обследовал постояльцев и сотрудников интерната в Кузбассе

В прокопьевском интернате, где погибли девять человек, были обследованы все проживающие и все сотрудники, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Кемеровской области — Кузбассу. Больных пациентов доставили в больницу и оказывают им медицинскую помощь.

Все проживающие и все сотрудники обследованы на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области». Больные госпитализированы, оказывается необходимая медицинская помощь, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Росздравнадзор по Кемеровской области инициировал проверку в прокопьевском психоневрологическом интернате качества медицинской помощи. Как стало известно, постояльцы заболели гриппом А. Ведомство проверит, как оказывалась медпомощь постояльцам интерната.

До этого прокуратура выявила серьезные нарушения санитарных норм в интернате Прокопьевска. Выяснилось, что персонал не проводил дезинфекцию, забор крови у пациентов осуществлялся в условиях, не соответствующих требованиям стерильности. Также зафиксированы нарушения при обработке грибковых заболеваний ногтей.