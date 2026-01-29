Росздравнадзор проведет проверку в Прокопьевском интернате Росздравнадзор проверит Прокопьевский дом-интернат, где умерли девять человек

Росздравнадзор по Кемеровской области организует проверку качества медицинской помощи в Прокопьевском психоневрологическом интернате, передает ТАСС с ссылкой на надзорный орган. В январе в нем было зафиксировано девять случаев смерти. Эпидемия гриппа А стала причиной массового распространения болезни.

Территориальный орган Росздравнадзора по Кемеровской области проверит качество оказания медпомощи постояльцам Прокопьевского психоневрологического интерната, — говорится в сообщении.

Ранее прокуратура выявила серьезные нарушения санитарных норм в интернате. Персонал не проводил дезинфекцию, забор крови у пациентов осуществлялся в антисанитарных условиях. Также были зафиксированы нарушения при обработке грибковых заболеваний ногтей. Кроме того, жильцы и бывшие работники дома-интерната жаловались на неправомерное изъятие пенсий проживающих.

До этого сообщалось, что причиной массовой госпитализации пациентов дома-интерната могли стать системные нарушения санитарных норм и использование испорченных продуктов. Его жители длительное время жаловались на плохое самочувствие, но администрация не реагировала должным образом. Внутренняя проверка выявила серьезные нарушения в пищеблоке и бытовых условиях интерната.