Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 января 2026 в 11:59

Росздравнадзор проведет проверку в Прокопьевском интернате

Росздравнадзор проверит Прокопьевский дом-интернат, где умерли девять человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Росздравнадзор по Кемеровской области организует проверку качества медицинской помощи в Прокопьевском психоневрологическом интернате, передает ТАСС с ссылкой на надзорный орган. В январе в нем было зафиксировано девять случаев смерти. Эпидемия гриппа А стала причиной массового распространения болезни.

Территориальный орган Росздравнадзора по Кемеровской области проверит качество оказания медпомощи постояльцам Прокопьевского психоневрологического интерната, — говорится в сообщении.

Ранее прокуратура выявила серьезные нарушения санитарных норм в интернате. Персонал не проводил дезинфекцию, забор крови у пациентов осуществлялся в антисанитарных условиях. Также были зафиксированы нарушения при обработке грибковых заболеваний ногтей. Кроме того, жильцы и бывшие работники дома-интерната жаловались на неправомерное изъятие пенсий проживающих.

До этого сообщалось, что причиной массовой госпитализации пациентов дома-интерната могли стать системные нарушения санитарных норм и использование испорченных продуктов. Его жители длительное время жаловались на плохое самочувствие, но администрация не реагировала должным образом. Внутренняя проверка выявила серьезные нарушения в пищеблоке и бытовых условиях интерната.

Кемеровская область
Росздравнадзор
проверки
интернаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Опасное место»: Перминова заговорила о пополнении в семье
«Сложные переговорщики»: в Госдуме оценили предстоящую встречу РФ и Украины
В СК назвали виновников смертельной инфекции в интернате Прокопьевска
Сенатор объяснил, почему мошенничество невозможно полностью искоренить
Известный политик 10 лет скрывал убийство собственной жены
Раскрыты последствия замены США Европой в передаче разведданных ВСУ
Задержание толпы мигрантов в Подмосковье попало на видео
Психотерапевт назвала главные ошибки при похудении
Подросток выстрелил в ухо своему приятелю
Названы продукты, позволяющие снизить уровень холестерина
Наступление ВС РФ на Харьков 29 января: бойня, резервы на Купянск-Узловой
В Минобороны КНР подтвердили курс на укрепление связей с Россией
Миллиардер Цимбаев согласился дать показания по делу о заказных убийствах
Тарханов похвалил болельщиков «Крыльев Советов» за финансовую помощь клубу
В ГД призвали Эстонию опасаться не ветеранов ВС РФ, а украинских беженцев
У юриста-таможенника отобрали диплом из-за взятки преподавателю
«Не выходят из игры»: депутат о роли США в переговорном процессе по Украине
Киев сидит без света, но есть нюанс: удары по Украине 29 января
Стало известно, какое соглашение обсуждают Белый дом и Сенат США
Названы страны, которые смогут заменить США в передаче разведданных ВСУ
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.