Росздравнадзор поставил на контроль ситуацию с продажей опасного препарата Росздравнадзор взялся за ситуацию с продажей опасных глазных капель

Росздравнадзор рассматривает обращение ассоциации «Антиконтрафакт» о свободной онлайн-торговле потенциально опасными глазными каплями, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства. Каждый такой факт проверяется, а реализация сомнительных препаратов на маркетплейсах оперативно блокируется благодаря взаимодействию с ними.

Росздравнадзор изучает обращение общественников. Каждый факт проверяется, благодаря тесному взаимодействию с маркетплейсами реализация препаратов сомнительного качества на их площадках оперативно блокируется, — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе маркетплейса Ozon сообщили об удалении из продажи ряда ветеринарных препаратов. Данное решение принято после публикаций в Telegram-каналах о многочисленных случаях отравлений среди подростков, употреблявших эти лекарства. Школьники начали массово заказывать таблетки для животных через интернет-платформы ради получения наркотического эффекта. Они принимали опасные для жизни дозы.

Кроме того, терапевт Надежда Чернышова заявила, что злоупотребление седативного средства на основе фенобарбитала способно вызвать ухудшение памяти и проблемы с концентрацией внимания. По ее словам, это также грозит развитием зависимости от лекарства, риском передозировки и возникновением аллергических реакций.