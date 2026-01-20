Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
20 января 2026 в 12:14

Росздравнадзор пообещал ужесточить контроль за роддомами

Росздравнадзор будет чаще проверять роддома после смертей младенцев в Кузбассе

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Родильные дома и клиники вспомогательных репродуктивных технологий будут проходить проверки чаще, сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова. Она напомнила, что в конце 2025 года правительство повысило категории риска для таких медорганизаций, передает РИА Новости.

Родильные дома и клиники вспомогательных репродуктивных технологий теперь будут проверяться Росздравнадзором гораздо чаще, — отметила руководитель ведомства.

Ранее губернатор Кемеровской области Илья Середюк заявил, что после трагедии в роддоме №1 Новокузнецка необходимо пересмотреть работу женских консультаций и систему дородового контроля. При проверке выявили нарушения санитарных норм и правил безопасности. В больнице планируют провести ремонт и устранить недочеты.

Академик РАН Александр Румянцев между тем отметил, что ситуацию в роддомах и больницах могут улучшить специальные центры по контролю за инфекциями. В возглавляемом им центре создана служба, объединяющая опыт Германии и США, куда входят эпидемиологи, микробиологи и подразделения, контролирующие чистоту оборудования.

Россия
Росздравнадзор
проверки
роддома
смерти
