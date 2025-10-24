Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 14:00

Врач предупредил об эпидемии зависимости от назальных спреев

Врач Мясников: назальные капли вызывают привыкание быстрее наркотиков

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Назальные капли могут вызывать зависимость быстрее наркотиков, рассказал Общественной Службе Новостей заслуженный врач России и телеведущий Александр Мясников. Он предупредил, что привыкание возникает всего за несколько дней.

Мы много лет говорим об одном и том же — на капли подсесть можно, как на наркотики, только быстрее. Я не знаю наркотика, на который можно подсесть за три дня. А на капли — легко, — подчеркивает Мясников.

Как отметил врач, такая зависимость чревата тем, что без спрея человек не сможет нормально дышать. Также он пояснил, что спреи могут вызывать состояние ажитации для сердца.

Ранее трихолог Юлия Исаева рассказала, что привычка распылять духи на локоны чревата сухостью волос и себорейным дерматитом. Во многих парфюмах есть отдушки, а также спирт.

