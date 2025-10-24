Врач предупредил об эпидемии зависимости от назальных спреев

Назальные капли могут вызывать зависимость быстрее наркотиков, рассказал Общественной Службе Новостей заслуженный врач России и телеведущий Александр Мясников. Он предупредил, что привыкание возникает всего за несколько дней.

Мы много лет говорим об одном и том же — на капли подсесть можно, как на наркотики, только быстрее. Я не знаю наркотика, на который можно подсесть за три дня. А на капли — легко, — подчеркивает Мясников.

Как отметил врач, такая зависимость чревата тем, что без спрея человек не сможет нормально дышать. Также он пояснил, что спреи могут вызывать состояние ажитации для сердца.

