Названа предварительная причина смертей в Прокопьевском интернате

Массовая госпитализация пациентов Прокопьевского психоневрологического интерната могла быть вызвана системным нарушением санитарных норм и использованием испорченных продуктов, сообщил Telegram-канал Mash. Источник утверждает, что большинство пациентов скончались от проблем с сердцем, но смерти связывают именно с «протухшей едой».

Ситуацию с качеством питания якобы начали исправлять только накануне, после того как жалобы на условия содержания стали публичными, сообщает канал. Пациенты долгое время обращались в медпункт с симптомами интоксикации: высокой температурой, головной болью и кашлем. По информации издания, администрация учреждения игнорировала жалобы, не выдавая базовые жаропонижающие препараты и отказывая в госпитализации. Массовая госпитализация началась только после того, как информация о происходящем просочилась в соцсети.

Внутренняя проверка выявила вопиющие нарушения в пищеблоке и бытовых условиях: из-за нехватки оборудования мясо, рыбу и овощи измельчали в одной мясорубке. Издание также сообщает, что в корпусах интерната было холодно, а аптечки пустовали из-за дефицита медикаментов.

Ранее стало известно, что девять пациентов дома-интерната умерли за январь после массового заболевания гриппом А. По каждому случаю инициируют проверку. Сейчас выясняются причины смерти 73-летней пациентки и 19-летнего постояльца, скончавшегося в стационаре местной больницы.